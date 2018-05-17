FII搶攻中國「雲移物大智網＋機器人」商機 樺漢、瑞祺電通全力支援

鴻海 (2317) 集團將以富士康工業互聯網 (FII) 全力搶攻中國大陸的「中國製造 2025」商機，IPC 子集團樺漢 (6414) 率旗下公司全力支援，身兼樺漢及旗下網路安全大廠瑞祺電通 (6416) 董事長朱復銓指出，樺漢與瑞祺電通的當務之急是全力支持 FII 在中國「雲移物大智網＋機器人」的發展，布局效益估計明年就會大幅顯現。因此，瑞祺電通今年除了歐洲將設立新據點搶攻當地電信市場的網路安全商機之外，重點是中國市場的耕耘，今年將會擴大當地的團隊，盡最大的努力，推動網路安全在中國的發展。



瑞祺電通週四 (17 日) 召開上市以來首度股東常會，承認去年財務決算表冊與盈餘分派案，去年 EPS 5.61 元，配息總額 2.4 億元，因上市後股本增加，每股配息由 4 元調整為 3.53 元。



朱復銓指出，目前包括樺漢、瑞祺電通等集團子公司通主要的發展重點就是支援 FII 在中國大陸「雲移物大智網」的推動，該公司評估，中國大陸相關工業物聯網 (IIoT) 商機超過新台幣 1 兆元，鴻海集團將在其中扮演火車頭的角色，其中，FII 是定位於集團航空母艦，樺漢次集團則是衛星技術單位，屬航母週邊的驅逐艦、巡洋艦甚至是機動力高的飛彈快艇。



FII 近日甫通過中國證監會對其在上海 A 股的 IPO 案，市場評估其市值上看新台幣 2.34 兆元。而因應集團在中國大陸「雲移物大智網」的布局，樺漢次集團角色非常吃重，這使得樺漢日前重金收購廠務自動化業者帆宣 (6196)，跨足整廠輸出因應，週二(15 日) 甫完成交割。

