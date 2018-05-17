聚焦行動支付 一銀目標今年重返流通卡數前十大

第一金（2892-TW）旗下第一銀行流通卡數突破百萬張，為繼華南銀行後，第 2 家信用卡數破百萬大關的公股行庫。根據統計，目前一銀信用卡流通卡數約 102 萬張，市場排名第 12 名，第一銀行總經理鄭美玲今 (17) 日表示，一銀發卡策略是透過分行通路，並聚焦行動支付和綠色公益卡，希望今年流通卡數能達 110 萬張，並重返前十大排名。

鄭美玲表示，一銀除了有行動支付 Apple Pay、Google Pay 以及台灣 Pay 之外，也積極將環境永續理念融入企業文化，2010 年和有機連鎖通路里仁公司，發行里仁為美福智聯名卡後，目前發卡量 4 萬多張。

鄭美玲指出，今 (17) 日也推出升級版里仁為美福智御璽聯名卡，新增支援 Apple Pay、Google Pay 及台灣 Pay，以及附加一卡通電子票證功能，目標 1 年內能達到新增 5 萬張卡。

財政部積極推廣台灣 Pay，根據一銀主管統計，統計今 (2018) 年 4 月底，一銀台灣 Pay 帳戶數達 13 萬張，在公股行庫中排行前三；展望未來，一銀主管指出，信用卡發展將聚焦行動支付以及綠色公益卡等面向，並力拼今年能重返流通卡數前十大銀行。