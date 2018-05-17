【大行報告】交銀首予中國中藥(00570-HK)買入評級 目標價8.5元

交銀國際發錶報告指，中國中藥(00570-HK)是國内中藥配方顆粒細分市場的絕對龍頭(市場份額接近50%)。預計中藥配方顆粒市場未來幾年將持續強勁增長，成為公司的主要驅動力。同時，隨著公司佈局上遊中藥飲片和下遊中醫藥大健康産業，打造中醫藥全産業鏈，預計公司2017-20年整體銷售及盈利復合年增長率將分别達21.2%及21.9%。該行首次覆蓋給予買入，目標價8.5港元，目前股價相當於2019年16倍市盈率和0.7倍市盈增長率，估值具吸引力。

該行預計，中藥配方顆粒行業未來幾年能維持每年20-25%的快速增長，主要受益於消費升級、便於監管、控費壓力小，以及市場逐步放開帶來的擴容。公司在配方顆粒領域有全國性的産業佈局和銷售網路、成熟的工藝標準及完善的配套增值服務，有望成為行業領導者和市場放開的最大受益者。

報告還指出主要風險包括：市場放開導緻競爭加劇、醫院零差率銷售、 控費壓力加劇、醫保覆蓋範圍減小等。

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