央行：4月共發行債券3.6萬億 上證綜指4月跌幅為2.74%

中國人民銀行網站日前公布2018年4月份金融市場運行情況。4月份，債券市場共發行各類債券3.6萬億元。截至4月末，債券市場託管餘額為77.7萬億元。4月份，銀行間貨幣市場成交共計57.9萬億元，同比增長16.90%，環比減少22.04%。

4月份，債券市場共發行各類債券3.6萬億元。其中，國債發行3251億元，地方政府債券發行3018億元，金融債券發行5669億元，公司信用類債券發行8200億元，資産支持證券發行 1466億元，同業存單發行1.4萬億元。

截至4月末，債券市場託管餘額為77.7萬億元。其中，國債託管餘額為13.1萬億元，地方政府債券託管餘額為15.3萬億元 ，金融債券託管餘額為19.1萬億元，公司信用類債券託管餘額為17.6萬億元，資産支持證券託管餘額為2.1萬億元，同業存單託管餘額為8.7萬億元。

4月份，銀行間貨幣市場成交共計57.9萬億元，同比增長16.90%，環比減少22.04%。其中，質押式回購成交 48.6 萬億元 ，同比增長16.50%，環比下降 20.68%;買斷式回購成交 0.9 萬億元 ，同比下降 49.41%，環比下降 42.71%;同業拆借成交 8.4 萬億元 ，同比增長 38.97%，環比下降 26.45%。

4月份，同業拆借月加權平均利率為 2.81%，較上月上行 6個基點;質押式回購月加權平均利率為 3.10%，較上月上行20個基點。

4月份，銀行間債券市場現券成交9.3萬億元，日均成交4639億元，同比增長25.91%，環比增長3.44%。交易所債券市場現券成交4249億元，日均成交236億元，同比增長7.32%，環比下降11.61%。4 月末，銀行間債券總指數為180.13點，較上月末上漲2.13 點。

4月末，上證綜指收於3082.23點，較上月末下跌86.67點 ，跌幅為2.74%;深證成指收於 10324.47點，較上月末下跌544.18點，跌幅為5.01%。4月份，滬市日均交易量為1895億元，環比下跌5.86%，深市日均交易量為2696億元，環比增長0.26%。

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