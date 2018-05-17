不堪美國制裁施壓 歐洲巨頭開始撤出伊朗

美國的制裁威脅立竿見影，已經開始有大型歐洲公司逐漸撤出伊朗。

為了規模龐大的美國業務，道達爾、巴斯夫、馬士基等大型歐洲公司不得不犧牲伊朗業務。

5 月 16 日周三，法國石油巨頭道達爾發布公告稱，受到美國恢復對伊朗制裁的影響，道達爾無法繼續在伊朗的南帕爾斯氣田項目。

道達爾在周三的公告中提到，道達爾必須在 2018 年 11 月 4 日之前撤出所有南帕爾斯氣田項目的相關業務，除非能在法國和歐洲當局的幫助下獲得美國的特別豁免。

同樣地，航運巨頭馬士基、全球最大的油輪營運商 Torm，已經不再接下來自伊朗的新訂單。馬士基在電郵聲明中稱，將履行 5 月 8 日以前的訂單，並確保在 11 月 4 日前，依照美國制裁的要求交割清楚。

11 月 4 日是美國財政部設定對石油、港口、金融機構、能源等行業的 180 日過渡期的截止日。

德國能源公司 Wintershal 也無法繼續與伊朗的石油合作。去年，Wintershall 與伊朗石油公司簽署了一份諒解備忘錄，討論未來合作的可能，但 Wintershall 的母公司巴斯夫，在美國的化工業務規模龐大。

道達爾在公告中提到，公司無法承受再次制裁的風險。公告中提到，美國的銀行參與了道達爾超過 90% 的金融活動，美國股東占道達爾超過 30% 的股權，道達爾在美國的資產相當於超過 100 億美元的資金規模。

荷蘭皇家殼牌公司也在 2016 年簽署了一份臨時協議，在伊朗南部的三個油氣田進行開發研究。不過，殼牌與伊朗的合作不及道達爾那樣深入，殼牌沒有開設在伊辦事處，公司周三稱，仍在評估美國退出伊核協議的影響。

美國退出伊朗核協議後，中國可能受益於此的觀點紛紛不絕。道達爾決定退出伊朗的 SP11 項目，更是為中國的石油公司提供潛在的發展機會。

2017 年 7 月，7 月 3 日，道達爾率三方財團（道達爾持股 50.1%、中石油持股 30%、伊朗 PETROPARS 持股 19.9%），與伊朗政府簽訂了合作開發世界最大天然氣田南帕爾斯天然氣田 11 期項目（SP11）的合約。如果道達爾退出，南帕爾斯氣田項目將只剩下中石油這一外資公司。

而且，相比於嚴重依賴美國市場及金融體系的歐洲公司來說，中國甚至亞洲其他國家，對美方的依賴相對較少。美國制裁伊朗，最大的輸家可能是伊朗和歐洲，而中俄兩國卻可能由此獲利。

在 2012-2016 年間歐美對伊制裁的過程中，伊朗原油主要的出口對象就是亞洲——主要流向中國、印度、日本和韓國。