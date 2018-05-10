〈美退伊核協〉油價走揚股市漲 MSCI全球指數升抵3週高點

美國總統川普宣布，美國將退出伊朗核協議，恢復對該國的制裁；消息一出，國際油價應聲走揚，能源股隨之上漲，MSCI 包含 47 國的全球指數，今 (10) 日升抵 3 週高點。

川普於美東時間 5 月 8 日下午，宣布退出伊朗核協議，且將對伊朗施以最大程度經濟制裁。

根據路透社報導，布蘭特與西德州中級原油期貨，價格皆創 2014 年末以來新高，且連續第 4 季走揚，上漲時間為近 10 年來最長。

週四，在能源股領漲帶動下，MSCI 包含 47 國的全球指數，升抵 3 週高點，與今年 1 月 1 日表現相比，上漲 0.3%。

資產管理公司 Investec 首席經濟學家 Philip Shaw 表示，MSCI 全球指數上漲，很難研判主要驅動因素為何，不過，極可能是國際油價對能源產業的正面影響，大於美國退出伊朗核協議，所造成的負面影響。

Shaw 也指出，市場最關切的，其實是全球經濟成長，是否已到了頂點，且開始放緩。

美國能源情報署數據顯示，截至 5 月 4 日當週，美國原油庫存減少 220 萬桶，至 4.3 億桶，略高於近 5 年平均水準。

上週，美國原油產量，進一步攀升至每日 1070 萬桶。

自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加約 27%，直逼世界最大產油國俄羅斯，俄羅斯平均日產量為 1100 萬桶。

台北時間週四晚間 7 點 29 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.17%，至每桶 77.34 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.53%，至每桶 71.52 美元。