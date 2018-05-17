晶片股蓬勃發展 高盛潑冷水

在大部分市場慶祝半導體的美好前景時，高盛 Goldman Sachs (GS-US) 卻認為有風險。

高盛的 Mark Delaney 近日將技術分銷商 Avnet (AVT-US) 的股票評級從「中性」調低至「賣出」，並警告說，「鑑於第 1 季度供應鏈庫存額外增加，我們現在看到了半導體的生產週期風險」。

Avnet 股價週三 (16 日) 收盤下跌 3.71% 來到 38.93 美元。

AVnet 股價日線趨勢圖

晶片股近來一直保持著穩定成長，費城半導體指數 (SOX) 上個月上漲超過 10%，而今年迄今為止上漲了 9.5%。到目前為止，一些晶片廠商股價已出現了明顯的報酬，如美光科技 Micron Technology (MU-US) 今年就上漲了 38%，英特爾 Intel (INTC-US) 也上漲 18%。

自今年年初以來，其他晶片公司報酬率也不賴，如德州儀器 Texas Instruments (TXN-US) 和 ADI 公司 Analog Devices (ADI-US) 分別上漲了 6.5% 和 6%。但最近幾週他們的漲幅更大，在過去的 30 天裡德州儀器成長了 9.7% 而 ADI 上漲了 8%。

Delaney 指出，供應晶片的「庫存天數」從上一季度的 40 天上升到 52 天，認為「零組件週期已經更廣泛地延長 (通常是週期後期的動態指標)」。

Delaney 考慮到同樣為 Avnet 競爭者的安森美半導體 (ON-US) 和分銷商艾睿電子 Arrow (ARW-US)，儘管收益超過分析師的預期，但最後股價卻仍落後費城半導體指數，主因為投資人越來越關注 2019 年的半導體基本面，以及半導體週期的可延續性。

Delaney 認為，今年底或 2019 年，半導體類股可能會迎來一個更具挑戰性的晶片商業週期。