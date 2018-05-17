義大利債務風波拖累歐元 美元再刷年內新高

摘要：主要受義大利債務風波以及歐元區通膨數據不佳的拖累，義大利債務風波的拖累，周三早盤歐元對美元匯率下跌 0.5%，至 1.1774 美元，創 5 個月新低。美元則再創年內新高。美元對 6 個主要一籃子貨幣匯率上漲 0.32%，至 93.521。

主要受義大利債務風波以及歐元區通膨數據不佳的拖累，義大利債務風波的拖累，周三早盤歐元對美元匯率下跌 0.5%，至 1.1774 美元，創 5 個月新低。美元則再創年內新高。美元對 6 個主要一籃子貨幣匯率上漲 0.32%，至 93.521。

此前，多家媒體援引《赫芬頓郵報》周二獲得的一份協議草案顯示，正推進聯合組閣的義大利民粹主義政黨五星運動和極右翼政黨聯盟黨正考慮令歐洲央行免除其在 QE 中購買的 2500 億歐元的義大利公債，並要求歐盟降低對義大利的預算獻金要求。該草案還曾提到，五星運動和聯盟黨正在考慮建立退出歐元區的機制。

義大利公債隨後全線走低，義大利 10 年期公債殖利率日內漲超 10 個基點，勢創 2017 年 7 月以來最大漲幅。

周三路透社報導，義大利政府項目的官方草案中從未納入「要求歐洲央行免除在 QE 中購買的 2500 億歐元義大利公債」這一項。五星運動與聯盟黨的提議是，歐洲央行買入的義大利公債不計入歐盟《穩定與增長公約》中「公共債務在 GDP 占比低於 60%」的評估規定。

隨後，義大利公債殖利率自先前高位回落，10 年期義大利公債 / 德國公債利差縮窄。目前義大利 - 德國 10 年期公債殖利率差升至 147 個基點，為義大利 3 月 4 日大選次日來最闊。

此外，最新數據顯示，4 月歐元區通膨率增長放緩。4 月歐元區通膨率年增率增長 1.2%，環比增長 0.3%。4 月扣除食品與能源的核心通膨率年增率增長又上個月的 1.3%，下降至 1.1％。通膨率數據不佳，這對正在考慮推出 QE 的歐央行來說，不是什麼好消息。

2018 年開年，歐元區經濟發展向好，歐元表現強勁，所以投資者都在長期押注美元因貿易和政府赤字問題走弱而歐元走強。但目前看來，各大央行只有美國在收緊貨幣政策，而各種跡象表明，歐元區經濟發展也已觸頂，導致歐元疲軟，目前為止已下跌 1.8%。

周三美國 10 年公債殖利率有所下跌，但仍處於 3.08% 上方。周二美國 10 年公債殖利率漲至 3.095%，創 2011 年 7 月以來新高。華爾街見聞此前提及，高盛預計，到 2019 年底，美國 10 年期公債利率將上升至 3.6%。