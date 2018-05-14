上調2018原油需求 OPEC估日增165萬桶 油價走揚

根據 CNBC 報導，石油輸出國組織 (OPEC) 今(14)日發布月報，上調 2018 年全球原油需求，預計每日增加 165 萬桶，高於先前預估的 163 萬桶。

台北時間週一晚間 8 點 49 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.47%，至每桶 77.48 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.18 %，至每桶 70.83 美元。

月報內容顯示，4 月 OPEC 日產量增加 1 萬 2000 桶，至每日 3193 萬桶。

月報指出，預計 2018 年全球對 OPEC 原油需求，達每日 3274 萬桶，較上月預估值高出 14 萬桶；而非 OPEC 國家的原油供給增幅，為每日 172 萬桶，亦高於上月預估的 171 萬桶。

OPEC 表示，從已開發國家近期經濟數據可看出，全球經濟成長有趨緩跡象；其中，歐洲的數據，明顯低於預期。

但 OPEC 認為，新興經濟體的成長，抵銷了上述情況造成的憂慮。

不過，OPEC 也強調，美國的貿易政策與經濟制裁，使全球經濟面臨更多不確定性。

月報中特別提到，包括鋼鋁重稅、與中國的貿易爭端、對俄羅斯的制裁，以及退出伊朗核協議等行動，都對全球經濟成長，造成潛在不確定性。