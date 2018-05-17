〈上海油刷新高〉跟隨國際油價 上海油續創掛牌來新高

上海原油期貨在週三夜盤大漲之後，週四早盤仍一路上攻，主力合約 SC1809 上午 11:30 報人民幣 484.30 元，漲幅 2.15%，盤中最高價 484.70 元，寫上期所原油期貨 3 月 26 日掛牌交易以來新高價位。

上海原油期貨近期走高，與國際油價走勢相符。美國原油期貨週三小幅收高，紐約 6 月原油上漲 18 美分或 0.3%，收於每桶 71.49 美元；布蘭特原油上漲 0.85 美元或 1.08%，至每桶 79.28 美元。

紐約輕原油日線走勢圖

上海油期日線走勢圖 圖片來源：Sina

國際原油走高，與庫存減少超過預期相關。據美國能源信息署 (EIA) 報告，截至 5 月 11 日當週，美國原油庫存減少 140 萬桶，分析師預期為減少 76.3 萬桶。美國汽油庫存減少 379 萬桶，分析師預計為減少 142 萬桶。

Tradition 的市場研究部經理 Gene McGillian 認為，市場仍擔憂伊朗受到制裁，帶來供應上的問題，讓油價有所支撐，並隨著交易進行持續反彈。

同樣的因素，也幫助上海原油期貨交易轉熱。國際資產控股（INTL SCStone）駐新加坡衍生品業務業務副總裁 Barry White 表示，中國是伊朗原油的最大買主，最近上海原油期貨交易量大增，和美國的制裁有部分相關，制裁可能會加速第三種原油期貨指標的進程。

數據顯示，上周三的原油期貨交易量創下 24 萬口的新紀錄，較前一日交易量擴增一倍，同時帶動上周在全球原油期貨比重由首周的 8% 拉升到 12%。近日的交易量仍然平穩，16 日成交量接近 19.4 萬口。