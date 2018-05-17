OPEC：地緣政治擔憂拉升當前油價 而非供應短缺

路透社報導，石油輸出國組織 (OPEC) 代表認為，目前接近每桶 80 美元的原油價格，是由於地緣政治風險所驅動的，而不是供應短缺所造成的，此言論代表著 OPEC 目前並未急於重新考慮石油減產協議。

熟悉沙烏地阿拉伯想法的 OPEC 知情人士透露，身為重要石油出口國的沙烏地阿拉伯認為，目前油價攀升是由於投機者所推動的，所以不足以成為他們提升產量的原因。若要驅使該國提升供應，必須要有很明確的數據指出供應正面臨短缺。

OPEC 代表指出，由於美國退出伊朗核協議，將重啟對伊朗的制裁，以及擔憂中東的緊張局勢，推動油價攀升，而不是石油供需之間突然失衡。

自從去年以來，石油價格一直得到 OPEC、俄羅斯和其他非成員國達成的減產協議支持，自 2017 年 1 月開始實施減產協議以來，價格已上漲約 40%。

全球基準布倫特原油期貨在週二 (15 日) 觸及 79.47 美元，為 2014 年 11 月以來的最高點，隨後週三收於每桶 79.36 美元。OPEC 的一些人士指出，價格在下跌之前可能會進一步的上漲。

布蘭特原油期貨價格走勢 (資料來源: Investing.com)

其中一位消息人士表示：「它可能會超過 80 美元，然後下降。」當被問到是否覺得每桶 79 美元的油價過高，消息人士認為，無論如何，現在油價反彈的程度，尚未真正引起任何擔憂。

OPEC 及其聯盟國直到 2018 年底，預計每天減產約 180 萬桶，佔世界供應量的約 2%，各國石油部長將於 6 月 22 日至 23 日舉行會議，重新審視減產協議。他們減產的目的為將石油庫存量減少至 5 年平均水平，大致上已達成此目標，但他們仍有其他考慮的指標，如石油業投資，因此並不急於終止限產協議。

僅管 OPEC 並沒有設定官方的目標價格，但沙烏地阿拉伯已漸漸成為提升價格的主要支持者，業內消息人士上個月告訴路透社，該國渴望資金來贊助經濟改革，所以他們很樂意看到原油價格上漲到 80 美元甚至 100 美元。

伊朗曾一度支持油價攀升，但現在希望油價可以降至每桶 60 美元，以抑制美國頁岩油的成長。熟知伊朗想法的消息人士指出：「石油價格因地緣政治擔憂而上漲，而不是由於供需和基本面因素時，漲勢不可能是合理的。」