第八次全國生態環保大會或將召開 生態環保有望迎來新行情

近日，生態環境部等國務院新組建部門作為第二批挂牌單位分别舉行挂牌儀式，正式對外履行職責。生態環境部不僅職責範圍擴大，還肩負著十九大後關於生態文明建設和環境保護的決策部署的重要使命。

“第八次全國環保大會”近期或將召開。全國環保大會一般召開周期是5-7年，最近一次全國環境保護大會是2011年12月召開，環保大會後，中國迅速發布“水十條”、“大氣十條”、“土十條”，環保行業迎來了大發展時期。

十八大以來，中央反復強調“綠水青山”，明確指出，“絕不能以犧牲生態環境為代價換取經濟的一時發展”。2018年初至今，至少已有7家上市公司收到各地環保局出具的環保罰單，而去年同期僅為1家。除此之外，各地的環保政策密集出台，生態環境部約談7市政府，也折射出相關部門從嚴治理環境的堅決態度。

招商證券認為，環保大會已經被提過多次，但遲遲未開，市場也併未真正反映。但此次環保部正式更名為生態環境部，環保大會有了開會的前提。五月中旬可能是時間點。該會議十分重要，由於上次全國環保大會後出台了多項法規帶動了行業發展，也對未來幾年的環保工作具有很強的指導意義，本次環保大會也將帶動新一輪的板塊行情。目前環保板塊估值處於低位。同時，業内認為當前國内環保監察、治理力度正在不斷加大，行業政策紅利釋放預期強烈，社會對環保的重視程度將再上新台階。

生態環保有望迎來新一輪爆發，相關概念股中，碧水源(300070-CN)世界一流的膜技術企業之一，中國環保行業的標桿企業。啓迪桑德(000826-CN)固廢處理行業一流的全産業鏈綜合環境服務商。東江環保(002672-CN)危廢處理技術為細分行業龍頭。清新環境(002573-CN)研發了SCR煙氣脫硝系統性能優化及三氧化硫控製技術等多項新技術和新工藝，併正逐步推向市場。龍淨環保(600388-CN)幹法脫硫+COA脫硝法設備為國内球首套燒結煙氣幹式協同超淨裝備。

來源：鳳凰財經

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