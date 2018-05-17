融資資金持續加倉A股醫藥板塊

交易所數據顯示，滬深兩市融資餘額本周溫和回升，市場錶現強勢的醫藥板塊成為資金買入首選。多隻醫藥股融資餘額快速增長的同時，股價屢創階段新高。

截至5月15日收盤，滬深兩市融資餘額報9810.75億元，本周前兩個交易日累計增加17.63億元。

自4月末以來，兩市融資餘額始終處在年内低位運行，整體變化以周為單位，基本錶現為周初融資餘額連續增長，周五融資餘額大幅下降。由此可見，當前市場資金情緒仍較為謹慎，融資客基本以短線交易為主，中長期配置意願併不強烈。

從資金流向上看，大金融板塊近期融資餘額持續下滑，是造成融資總量始終處於低位的主要原因。5月以來，非銀金融行業融資餘額累計下滑10.16億元，銀行行業累計下滑2.61億元，中信證券、中國平安、中國太保等融資淨賣出額均達到2億元以上，流出幅度在所有兩融標的股中排名靠前。

醫藥生物行業成為近期融資資金買入首選。5月以來，醫藥生物行業融資餘額累計增長22.73億元，遙遙領先於排名第二的有色金屬行業(10.96億元)，併一舉覆蓋了大金融板塊的全部降幅。

本周前兩個交易日，多隻醫藥股獲融資資金加倉，智飛生物獲融資淨買入1.40億元，在行業内高居首位。在融資資金推動下，智飛生物股價本周大幅拉升，接連刷新歷史新高，年初至今累計漲幅擴大至71%。

智飛生物日前發布公告，公司與美國默沙東公司簽署了九價HPV疫苗補充協議，此次補充協議主要鎖定了公司關於美國默沙東公司九價HPV疫苗的代理權。天風證券錶示，根據測算，我國九價HPV疫苗的存量終端空間可達165億元，市場潛力巨大，預計將對公司貢獻可觀的業績彈性。

白雲山本周前兩個交易日獲融資淨買入8235萬元，在行業内僅次於智飛生物。白雲山股價本周屢創年内新高，距離2015年6月創下的歷史新高也僅10%的距離。

白雲山一季報顯示，公司今年第一季度實現歸屬母公司淨利潤9.05億元，同比增長86.76%。財通證券認為，白雲山一季報業績超出市場預期，主要是由於王老吉提貨量同比大幅增長所緻。隨著涼茶市場直接競爭態勢緩和，王老吉將支撐公司大健康板塊繼續保持增長，從而推動盈利能力繼續穩步回升。

除了上述公司之外，魯抗醫藥、華蘭生物、華海藥業本周前兩個交易日融資淨買入額也在5000萬元以上。

來源：證券時報

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