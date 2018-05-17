【IPO追蹤】TL NATURAL GAS(08536-HK)超額認購275.03倍

中國湖北省荊州市第二大壓縮天然氣(CNG)供應商TL NATURAL GAS(08536-HK)公布，公開發售部份接獲合共14393份有效申請，認購合共34.5億股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的合共1250萬股公開發售股份的約276.03倍。由於公開發售獲非常大幅超額認購，配售項下初步可供認購的合共5000萬股發售股份被重新分配至公開發售，故公開發售股份總數增至6250萬股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。

6013份申請一手(10000股)，中籤率40.01%。發售價已釐定為每股發售股份0.48元，為招股價介乎0.4元至0.48元的上限。股份明日上市。

集資淨額估計約為2920萬元，當中32.9%將用作建造一座CNG/LNG綜合加氣站，21.3%用作建造一座CNG加氣站，以擴張加氣站網絡；35.8%用作更新荊州母站的基礎設施及設備；10.0%用作營運資金及其他一般公司用途。預計股份於5月18日在創業板掛牌，獨家保薦人為智富融資。

TL Natural Gas為荊州市最大的巴士用天然氣供應商，並於湖北省荊州市共營運4座加氣站，包括位於東方大道的荊州母站、十號路子站、南環路子站及沙洪路子站，這些加氣站全部位於交通流量大及交通便利的主要道路。中國石油為TL Natural Gas的獨家天然氣供應商，雙方於2015年簽訂了為期25年的主供應協議。

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