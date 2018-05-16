【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到金融族群扮起撐盤腳色之下，使得小幅上漲，其中富邦金、國泰金均有 1% 以上的漲幅，終場加權指數上漲 22.84 點，技術面上依然呈現多頭格局，而外資在現貨部分買超 3.56 億，合計三大法人現貨淨賣超 17.06 億。

《國際金融市場焦點分析》

周二美國公布４月零售銷售月增 0.3%，雖略為不如預期，但為連續兩個月上升，且３月數據向上修正至 0.8%，此數據公布後美元空方最後防線遭擊破，在歐系貨幣領跌下，美元指數擴大早場漲幅，重回 93 點之上；伴隨強勁的經濟數據而來的是通膨逐漸升溫以及 FED 的升息步伐加快，美國 10 年債殖利率大幅揚升重回 3% 之上，美股因此遭遇賣壓全面下挫，道瓊則是終止近期 8 連漲走勢。

《國際商品市場焦點分析》

美國經濟數據強勁 10 年期美債殖利率週二一度升破 3.06%，創 2011 年以來新高，美元兌主要貨幣全面飆漲，商品市場首當其衝的便是黃金，期貨價格昨日在美零售銷售數據公布後傾瀉直下，一舉摜破近期整理的重要支撐 1300 美元整數關卡，WTI 期貨價格早盤雖一度走強逼近 72 美元，但受強勢美元衝擊盤中一度翻黑，不過中東地緣政治因素提供支撐，收盤溫和上漲。

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