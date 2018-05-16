想避免油價飆漲？IEA：伊朗和委內瑞拉是主要挑戰

根據 CNBC 報導，國際能源署 (IEA) 今 (16) 日發布月報，內容稱，若伊朗或委內瑞拉出現原油供給受阻情形，恐使國際油價大幅飆漲。

美國總統川普於美東時間 5 月 8 日下午，宣布退出伊朗核協議，且將對伊朗施以最大程度經濟制裁；市場預期，伊朗原油出口量勢必大減，油價將隨之上漲。

另一方面，委內瑞拉則因國內經濟情勢惡化，導致原油產量下滑。

IEA 稱，無論是伊朗或委內瑞拉，一旦發生原油供給受阻情形，就可能導致國際油價大漲，「這是個重大挑戰」。

IEA 表示，目前還無法確定，在美國對伊朗實施經濟制裁的情況下，伊朗的原油供給，會受到多大影響。

2012 年，歐美國家對伊朗啟動經濟制裁，使其原油出口量，平均每日減少約 120 萬桶。

石油輸出國組織 (OPEC) 在 5 月份的報告中指出，伊朗原油日產量，約 382 萬桶，在 OPEC 成員國中，排行第 3。

IEA 報告稱，委內瑞拉的原油產量正快速下滑，猶如「自由落體」，4 月已降至每日 142 萬桶，創 1950 年代初以來最低水平。

台北時間週三晚間 8 點 24 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.89%，至每桶 77.73 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.43%，至每桶 71.00 美元。