〈虛擬貨幣新趨勢〉嘉楠耘智正式申請IPO 將是港股首支區塊鏈概念股

據《彭博》報導，全球第 2 大比特幣挖礦機研發及生產商 Canaan Inc. (嘉楠耘智) 已經正式申請，預計募資 10 億美元，知情人士表示，目標是 7 月在香港上市。

嘉楠耘智所登記的母公司在開曼群島，據週二提交的文件，集團 2017 年收入為人民幣 13 億元 (2.038 億美元)，利潤成長 6 倍至人民幣 3.61 億元。

這將是香港首支區塊鏈相關個股。根據 Sanford C. Bernstein＆Co. 2 月份報告，嘉楠耘智在比特幣晶片全球市場的市占率，在 15% 左右，僅落後給中國的競爭對手 Bitmain。公司的系統產品銷售額貢獻最大的三個地區，分別是中國、美國及瑞典。

嘉楠耘智成立於 2013 年，公司超過 99% 收入來自銷售旗下品牌 AvalonMiner(阿瓦隆系列礦機)。自 2016 年起，公司將業務拓展至海外地區，海外收入佔 2017 年約 8.5%。

嘉楠耘智早在 2016 年就曾嘗試上市，當時 A 股上市公司魯億通發布公告，擬以人民幣 30.6 億元收購嘉楠耘智 100% 股份，但深交所擔心這次併購為「借殼上市」，此計畫最後也告中止。

至 2017 年 5 月，嘉楠耘智完成人民幣 3 億元 A 輪融資，由趵樸投資、錦江集團、暾瀾資本等機構投資。2017 年 8 月，嘉楠耘智又申請掛牌新三板，卻依然未能掛牌。