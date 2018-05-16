柳傳志楊元慶發聯名信：誓死打贏這場聯想榮譽保衛戰！

摘要：今天我們不能容許有人朝我們潑臟水，甚至冠以「賣國」的帽子。如果幾萬名員工都不能讓正氣自保，我們還辦什麽企業，我們就是一群窩囊廢！聯想的幹部要積極行動起來，全體同仁要積極獻計獻策，萬眾一心，同仇敵愾，誓死打贏這場聯想榮譽保衛戰！

以下是聯名信全文（來自聯想官方微信）——

聯想的戰友們：

近幾天，我從朋友轉給我的文章裏註意到，突然出現了一些直指聯想、用詞相當惡毒的文章，甚至把“賣國”的帽子扣在聯想身上，聲音竟然越來越大，致使聯想的聲譽受到了嚴重的挑戰，這讓我非常震驚！由於這些年我不再擔任聯想集團的任何職務，不了解這件事的始末，於是我向元慶和聯想集團的多位高管，包括當時參加3GPP會議的聯想代表進行了詳細的調查。我、元慶和聯想控股總裁朱立南認為，我們有必要向聯想的全體員工說明實際情況和調查結果。

這是發生在2016年關於5G信道編碼標準方案投票的事情。在整個投票過程中，聯想集團代表遵循兩個原則：一個是基本的，要維護自己企業的利益；還有一個更高的原則就是要註重大局。什麽是大局？大局就是國家和行業發展的整體利益。

3GPP(3rd Generation Partnership Project)是全球影響最大的通訊標準化機構，主要協調各組織形成通訊領域的標準制定，這是一個非常專業化的學術組織，會議都是純技術領域的討論。在3GPP組織的5G eMBB方案第一輪(RAN1#86bis)投票的時候，聯想集團基於自身前期技術和專利儲備，選擇了LDPC技術方案。在第二輪(RAN1#87)投票時，我們綜合考慮國家整體產業合作、創新與發展，堅決選擇了聯想之前沒有太多技術積累的Polar碼方案。在整個過程中，我個人認為，聯想的投票原則沒有問題，執行也沒有問題！

為求證這一結論，我專門和華為的任正非先生通了電話，任總對我表示，聯想在5G標準的投票過程中的做法沒有任何問題，並對聯想對華為的支持表示感謝。我們一致認為，中國企業應團結，不能被外人所挑撥。

一個技術領域事件，事隔近兩年以後，突然間被人翻了出來，還被汙蔑為賣國等行為，並不斷發酵，這是偶然事件？還是被人利用？種種不正常的現象，不由得不令人深思。

因為所有聯想人都明白，聯想的品牌是何等的來之不易！

1984年，一群完全不懂市場的科研人員，懷揣產業報國的夢想，艱難地開始了國產PC品牌的創業之路。幾代聯想人，一路大風大浪，為之付出了青春，其間有汗水，有淚水，甚至還有鮮血，就是這麽拼了命地往前沖，才有了今天聯想這個民族品牌，這是聯想全體員工幾十年心血的結晶！

20世紀90年代初的中國完全沒有自己的計算機產業，面對大批外國企業的大舉進攻，如同一個小舢板一樣的聯想甘冒風險，跟這些龐然大物一較高下，用代理國外產品賺的錢，貼進去來堅持國產計算機的研發，堅決舉起民族工業的大旗，最終擊潰國際巨頭。這樣才使國產電腦走進千家萬戶和各行各業，才使中國的信息產業得以發展！也成為今天中國互聯網和移動互聯網大發展的堅實基礎！

2004年聯想並購IBM全球PC業務，外界在鼓勵我們勇氣的同時，對並購的結果都不看好。但我們就是堅決去做了！中國，需要有更多企業不斷壯大，屹立於世界民族之林。此後幾經波折，生死角逐，2013年，聯想集團個人電腦市場份額成為全球第一，為中國企業爭了光！

這就是聯想的基因，歷經磨難，從未改變。因為什麽？絕不僅僅是商業，因為在我們的心中，擁有為榮譽而戰的信念，那是我們最大的支撐！

三十多年來，聯想與中國的發展同呼吸共命運；三十多年來，聯想從中國出發，走向世界，將一個民族品牌做成了全球品牌，將技術和服務提供給全球160多個國家和地區，充分說明了只有民族的才是世界的。

聯想的歷史，當之無愧是中國民族計算機產業從無到有、從弱到強、從中國到世界的一個縮影，全體聯想人都會記住歷史，傳承信念。事實怎能歪曲！聯想的榮譽豈能任人踐踏！

聯想集團的全體同仁，今天的我們，正面臨著嚴峻的挑戰。我們有失誤，就要以非常謙虛、開放的態度，面對現實、尋找解決問題的方法。聯想30多年的成長過程中，一路跋山涉水，經歷九死一生，我們靠的就是團結一心，眾志成城。今天我們不能容許有人朝我們潑臟水，甚至冠以“賣國”的帽子，如純屬巧合也就罷了，若是有意為之，試圖沖擊我們的軍心，打垮我們的士氣，踐踏聯想人的尊嚴，打擊一個民族品牌的驕傲，我們所有的人，都絕不能、也絕不會有半分容忍！

兄弟姐妹們，到了我們挺身站出來的時候了，朗朗乾坤，如果幾萬名員工都不能讓正氣自保，我們還辦什麽企業，我們就是一群窩囊廢！聯想的幹部要積極行動起來，全體同仁要積極獻計獻策，萬眾一心，同仇敵愾，誓死打贏這場聯想榮譽保衛戰！

聯想控股董事長、聯想集團創始人 柳傳志

及

聯想集團董事長兼CEO 楊元慶

聯想控股總裁 朱立南

二零一八年五月十六日

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