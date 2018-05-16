馬時亨：高鐵全國18個常用站以外 港鐵才收手續費

港鐵(00066-HK)主席馬時亨，於5月16日股東周年大會後表示，香港市民可以在港購買高鐵全國各站車票，當中18個港人較常前往的城市車站免收手續費，如上海北京等城市，但這18個高鐵站以外車站，即涉及額外手續費的收取。

港鐵已接收到特首林鄭月娥的信息，會盡力在降低手續費方面做到最好，盡力落實。他補充，盡量做到票務安排上讓市民帶來方便，但亦要明白這方面也存在制度上的問題，這是港鐵出多少力也難解決的問題，期望各界明白。至於港鐵於高鐵票價分成情況，則仍與中國鐵路總公司磋商中。香港物業發展方面，他表示單是小濠灣住宅項目，未來便會提供1.4萬個住宅單位。

而在股東大會上，小股東踴躍發言，向管理層出謀獻計。例如2019年為港鐵通車40周年，有建議提出向小股東送贈紀念車票，以及編製紀念冊；面對人口老化，港鐵站多建洗手間及無障礙通道；港鐵業務多元化，建議分柝發展物業、八達通業務上市，體現業務價值；公司以股代息，可以提供折讓價認購股份；將港鐵綫伸延至秀茂坪；港鐵站設儲物櫃等等。亦有股東投訴港鐵商場兩年便要商戶翻新，極不環保。

文：周燕芬

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