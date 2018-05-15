以「台港通」救台股邊緣化問題？金管會評估雙方效益有限喊卡

針對陸股磁吸造成台灣資本市場邊緣化的疑慮，金管會原本經立委要求研議「台港通」，但是，金管會今 (15) 日表示，經評估結果，「台港通」雙方資金互流互通的效益有限，港交所也明確表達無推動台港通計畫，因此不會推動。

滬港通在 2014 年底啟動，當年除了吸引香港及上海兩地的資金大量流動外，因港股被投資人看好，以致台股資金也大量透過複委託湧向了港股。

目前台灣與香港只有 ETF 互相掛牌，但尚無股票交易直通的機制，但為了讓台灣資本市場走向國際化，強化台股的發展及交易量，其實從曾銘宗在 2015 年擔任金管會主委時，就多次被立委要求研議「台港通」機制，但歷經多年至今仍沒進展。

由於今年以來，陸股磁吸造成台灣資本市場邊緣化的疑慮，讓立委要求研議「台港通」的聲浪再度崛起。

不過，金管會表示，經雙方評估，香港市場是以機構投資人為主，且多為外資機構，其在全球布局及策略性交易規劃下，多已直接在台開設帳戶進行投資，因此，台港雙方資金雖往來密切，但投資人多已透過各種管道前往對方市場投資，進一步增加雙方資金互流互通的效益似乎有限，港交所也曾明確表達無推動台港通計畫。

金管會表示，國人可透過證券商複委託業務投資香港市場，我國對香港複委託交易金額已由 2012 年的 1908 億元，提升至 2017 年 4303 億元。

另外，也可以投資 ETF，金管會表示，截至今年 3 月底止，台灣市場已發行六檔追蹤香港市場成分股的 ETF，港交所也已發行 3 檔追蹤臺灣市場成分股的 ETF。