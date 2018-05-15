〈金管會報告搶先看〉解決低薪問題要靠金融業 平均月薪為全國均薪1.73倍

政府全力解決低薪問題，金管會的因應措施也備受矚目，金管會主委顧立雄指出，根據行政院主計總處統計，2017 年金融服務業每月平均薪資為新台幣 8 萬 6294 元，為全國平均薪資的 1.73 倍，對提升我國全體薪資水準有很大助益，因此，會鼓勵金融業加薪。

金管會主委顧立雄明 (16) 日將赴立法院財委會就「政府全力解決低薪問題，金融監督管理委員會相關因應施政作為」進行專題報告。

根據金管會書面報告，顧立雄指出，截至 2017 年底，金融業從業人數已達 51.55 萬人，平均約每 22 名就業人口就有 1 名為金融從業人員，而主計總處統計，2017 年金融服務業每月平均薪資為新台幣 8 萬 6294 元，為全國平均薪資 4 萬 9989 元的 1.73 倍，對提升我國全體薪資水準有很大助益。

顧立雄表示，金管會仍持續透過資訊揭露、溝通宣導或表揚等方式，鼓勵金融業者加薪，其中上市、櫃金融、保險業部分，已依證交所及櫃買中心規定，將基層員工的薪資總數、薪資平均數及薪資成長幅度等資料，納入編製企業社會責任報告書（CSR）應揭露事項。

非上市櫃金融業者部分，金管會也要求比照 CSR 揭露內容，在年報增列揭露基層員工薪資調整的資訊，而保險業也應揭露年度員工均福利費用及與前一年度的差異。

此外，金管會也提到，依據證交所及櫃買中心統計，上市、櫃公司 2017 年度員工福利費用包含薪資費用、勞健保費用及退休金費用等為 1 萬 5119 億元，較 2016 年度增加金額約計 741 億元，增加比率為 5.15%。

金管會強調，也將持續透過強化資訊揭露等方式，鼓勵上市、櫃公司適當合理調整員工薪資，以留住人才及提高企業競爭力。