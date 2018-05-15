華泰減資31.47% 每股淨值可望重回票面之上

封測廠華泰 (2329-TW) 今(15)日召開重大訊息，宣布將減資以彌補累計虧損，預計減資 25.36 億元，減資比率 31.47%，減資後股本 80.6 億元降到 55.23 億元，減資後每股淨值將從 6.88 元回升至 10 元以上。

華泰去年營收 138.86 億元，年減 12%，創近 3 年低點，毛利率 1.31%，營益率為 - 5.22%，皆創近 8 年以上低點，稅後虧損 7.13 億元，每股虧損 0.89 元，表現不如前年純益 5.04 億元，每股純益 0.63 元，虧損金額也是近 8 年最高。

華泰首季營運表現也不佳，營收 31.38 億元，季減 11.9%，年減 7.6%，. 毛利率 - 3.9%，營益率 - 10.6%，創近 12 年與近 9 年新低，稅後虧損 0.96 億元，每股虧損 0.12 元，已是連 5 季虧損，不過虧損幅度逐步收斂。

近年 FLASH 市場需求強勁，不過華泰營運未同步向上，主要是受上游原廠端至成微縮良率不佳影響，導致供貨不及，影響華泰客戶取得的晶圓數量，連帶衝擊華泰表現，也因此使得華泰先前積極擴充產能，在營業規模無法放大前題下稼動率偏低，進而使營運進入虧損循環。

華泰強調，隨著晶圓廠良率改善，且今年以來 FLASH 供需吃緊情況逐步舒緩，華泰客戶取得的晶圓數量可望增加，有助華泰封測訂單回升，至於中國大陸手機市場仍在調整庫存，不過預期下半年調整將逐步到尾聲，另外加上 SSD 與資料中心導入的數量增加，FLASH 需求將逐步向上。