盤前財經大事搶先讀2018年5月16日

今日操盤前瞻

美國 4 月新屋開工

日本 Q1 經濟成長率、3 月工業生產

南韓 4 月失業率

法說會：為升、致茂、美律、台新金、台灣大、致伸、中磊、瑞儀、勝悅 - KY、鼎炫 - KY、桂盟、旭源、崑鼎投控

股東會：九齊、巨騰 - DR

10 年期美債殖利率升破 3.06% 創 2011 以來新高

根據 CNBC 報導，美國 4 月零售銷售，月增 0.3%，連兩個月呈現正成長；在此數據公布後，10 年期美債殖利率一度升破 3.06%，創 2011 年以來新高。閱讀全文...

〈 鉅亨觀點〉忘了 499 之亂吧！美債利率走升才是電信股威脅

近期電信市場出現「499 之亂」的殺價競爭，雖然市場估計僅將小幅影響電信類股短期獲利，但事實上未來電信類股的股價壓力，恐不僅來自於產業飽和及同業競爭，債券市場無風險利率走高，正嚴重威脅電信股傳統的「高股利殖利率」之存股優勢。閱讀全文...

〈MSCI 調整〉A 股入摩 台股權重遭降 金管會估外資恐流出 242 億元

MSCI 今 (15) 日公布季度調整，受 A 股入摩排擠，台股遭雙降權重，對此，金管會表示，預估台股資金將流出 242 億台幣，雖然金管會強調只占外資持有市值 0.17%，但比去年金管會預估的 143 億元還要多。閱讀全文...

〈國泰金法說〉國壽金融未實現損益單季蒸發 170 億元 金控擬發 7 億特別股

國泰金 (2882-TW) 昨 (15) 日召開法說會，由於第 1 季美債殖利率走升，國壽金融資產未實現損益自去年底的 516 億元，至今年第一季降至 346 億元，單季蒸發約 170 億元。此外，國泰金趁低利擬發行特別股 7 億股，將完全用於注資國壽，預計 6 月初完成訂價，6 月底完成募資。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉中美鷸蚌相剋？機遇千載難逢！

中美貿易戰爭鷸蚌相爭，漁翁得利？誰有利？東南亞國家！如果我們進到日本股票市場，會考慮的投資行為是？由此比擬，就可以從外資進入一個市場後，其一連串投資行為的想像。閱讀全文...



