新濠影匯一期VR遊樂場料聖誕節前開幕

新濠國際(00200-HK)旗下新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍表示，集團在新濠影匯佔6成權益，另4成由2個美國基金持有，新濠影匯二期項目的發展，雙方仍在探討項目發展細節，集團則期望內有一些現時澳門及香港均沒有的娛樂景點。

另外，新濠影匯一期內將有一個VR遊樂場，預計今年聖誕節前開幕。

對於集團在日本的發展，何猷龍表示，日本是集團在澳門以外主力發展的市場，對集團而言是「志在必得」、「有咩做到都會做」，而自己亦花不少時間處理日本發展的事宜。

現時日本國會仍在審議有關興建賭場的議案，可興建賭場的城市未有定案，會視乎該城市的大小再審視投資。

集團下月將有新酒店開幕，他指澳門酒店房間數目近年持續上升，但入住率未有因此而下降，相信隨著港珠澳大橋通車，大灣區迎來變化，即使酒店房間數目「再加好多好多」，相信入住率可維持。

另外，澳門今年首5個月賭收按年增約2成，增長高於集團內部估計的10%，料今年全年賭收按年增15%左右。而2013至2014年是澳門賭收高峰期，他指當時有7成是貴賓廳，另3成是中場及角子機；而現時兩者各佔一半，情況較以往健康。

至於賭牌續期方面，他表示現時澳門及中央政府都提倡多元化產業，而集團於行業中是較早期開始發展非博彩業務，且相關投資相對上較同業多，故有信心成功續牌。

對於家族在澳門的發展，他稱自己十多年來一直專注建立自己的事業，「何家或澳博既野唔關我事，good luck to them」。

來源：巴士的

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)