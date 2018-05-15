迅雷2018年第一季度營收7880萬美元 同比增長117.9%

5月15日晚間消息，迅雷今晚發布了2018年Q1未經審計的公司財報。財報顯示，迅雷Q1實現約7880萬美元營收，漲幅為117.9%。其中，迅雷的雲計算業務營收同比增395.3%，環比增9.4%。

財報顯示，迅雷的三大業務板塊收入較去年有所增長：雲計算及其他互聯網增值服務板塊Q1實現約4810萬美元營收，同比增長316.4%;會員業務營業收入為2340萬美元，同比增長12.3%;在線廣告板塊收入730萬美元，同比增長92.2%。

在2017年Q4財報中，迅雷披露過一筆580萬美元技術服務收入，屬於為小米提供技術解決方案服務所得。最新財報中稱，這一服務協議在今年一季度内尚在續約過程，因此相應服務費尚未計入收入。

此次財務狀況主要由雲計算及其他互聯網增值服務板塊所帶動，這一業務的營業收入首次超過迅雷會員業務和在線廣告業務的營收總和，佔比為61%。

值得一提的是，Q1財報中披露了“共享計算”的相關進展。財報稱，迅雷將雲計算場景從原來的CDN領域擴展至IaaS領域，推出三款雲計算産品，意味著迅雷向第三方開放了CPU、内存、存儲、網絡和其它基本的計算資源。此外，財報中還披露了迅雷旗下共享計算企業網心科技獲得了CDN全國性經營牌照。該牌照由工信部頒發，這是截至目前唯一拿下CDN全國經營牌照的創新型CDN服務商。

來源：新浪科技

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