敏華收入破百億卻盈利倒退三大死因

敏華控股(01999-HK)2018財年收入突破100億港元大關，同比大幅增長28.9%；然而股東應佔利潤卻下跌12.3%。集團主席黃敏利分析三大原因：一是匯兌收益顯著減少，過去一財年人民幣升值，匯兌收益減少近2億港元；二是原材料價格上升，鋼鐵、化學品、包裝紙以至運費顯著提升，升幅由20-30%不等；三是人民幣升值令毛利率受壓。毛利率因而下滑4.6個百分點至37.3%，若扣除匯兌減少因素，集團淨利潤率維持在15.3%水平。

展望2019財年，黃敏利估計原材料中的鋼鐵和包裝紙價格趨平穩，再上升空間有限，但海運和化學品成本變動則較難預測，因為受制於中東局勢等政治因素。匯率方面，人民幣於過去一年兌美元升值8%後，今後走勢亦難以預測。

面對中美爆發貿易戰，雖然這輪仍未涉及傢俬沙發產品，但他難保未來會否受到牽連，因此決定在越南等東南亞地區選點建廠，處理部分出口業務，涉及投資金額估計約5000萬至8000萬美元，以減低這方面不可預測的風險。

2018年3月止財年，敏華收入增長28.9%至100.3億港元；末期息每股12港仙，每股盈利40.22港仙。業務增長動力源至中國市場，增長達39.1%，北美和歐洲市場則分別錄得2.6%的輕微增長。還有所收購的Home集團於期內提供全年8.7億港元收入貢獻，以及來自收購江蘇鈺龍增加1.5億港元收入所致。期內有效稅率提升至19.2%，原因是內地盈利增長帶動。期內銷售沙發109萬套，產能利用率為70%，資產負債比率為14%。按市場分佈，來自中國市場收入佔整體48.1%，美國佔35.8%，歐洲及其他佔16%。

中國市場高速增長，主要受惠於期內淨增新分店424家，以及同店增長帶動；本財年集團在華新店數目計劃維持逾400家數目。敏華於中國的功能沙發市場佔有率，已高達44.8%%，高踞榜首；黃敏利認為未來在中國市場仍有很大發展空間，因為功能沙發佔整個沙發市場，只有12.4%，增長空間仍大。而敏華在北美功能沙發的市佔率為9.8%%，位列第三。

為配合業務快速增長，敏華於重慶的新廠房將於2018年10月投產，年產30萬套沙發，產能提升20%；位於烏克蘭的廠房亦完成了2萬方米的擴建工程；回顧年內，位於天津廠房二期工程已竣工投入使用，將集團年產沙發能力由138.6萬套增至158.6萬套。2018財年電子商務業務表現大幅上升120%，他相信2019財年仍會有高雙位數字增幅。

敏華雖然位處中國功能沙發龍頭，但與其他傢具上市公司比較，股價表現有點不滯。管理層指出，以5月4日收市價計算，敏華的市盈率為12.8倍，但深圳上市的A股沙發公司顧家家居，卻高達29.6倍。2018財年，敏華動用了1.6億港元回購公司股份，他表示主要在港幣6元多、7元的水平購買公司股份，以支持股價。新財年將視乎股價及資金情況，再決定回購行動。

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