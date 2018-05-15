台股盤後－MSCI雙降引賣壓 國巨強勢攻上千金 下跌77點失守10900

台股今 (15) 日受到 MSCI 雙降台股權重，包括 MSCI 全球新興市場指數調降 0.21 個百分點，MSCI 亞洲除日本指數也調降 0.25 個百分點，同時台積電權重更被調降調降 0.48 個百分點，壓抑電子三雄走勢，多方資金湧入被動元件，推升國巨股價順利衝上 1000 元，終場指數下跌 77.66 點，以 10874.73 點作收，失守 10900 點，成交值 1528.21 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同步走跌，儘管中場一度拉回到平盤之上，但是終場仍下跌 0.92 點，以 152.57 點作收，成交值 478.06 億元。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是電器電纜類股，跌幅達 4%，其他電子、油電燃氣、玻陶也跌逾 2%，電機機械、觀光、光電、橡膠、造紙等也跌逾 1%，塑膠、半導體、汽車、金融、其他類、電腦設備、紡纖、通信網路、鋼鐵、航運等也均收黑。

至於逆勢上漲類股則以電子零組件漲幅最高，達 2.5%，生醫、電子通路、化學生醫、貿易百貨、水泥、建材營造、化學、食品等也均收紅。

電子三雄今天全面走弱，其中台積電因為遭 MSCI 調降權重，儘管開盤還力撐在平盤之上，不過中場賣壓開始增加，盤中還一度跌破 230 元大關；鴻海也因為第 1 季財報不如去年同期，股價開盤不久隨即明顯拉回，終場以今天最低點 86 元作收，跌破季線。股王大立光儘管一度抗跌，但仍不敵賣壓湧現，終場也以今天最低點 4090 元作收。

矽晶圓族群今天也拉回，族群股王環球晶在衝過 600 元大關後就拉回，拖累中美晶、合晶也走跌，僅嘉晶抗跌。

至於被動元件、風電、生醫及挖礦概念股則相對抗跌，其中被動元件龍頭廠國巨今遭分盤交易，但是仍擋不住追價買盤，中場就一度亮燈漲停，站上 1000 元大關，也刷新之前由禾伸堂所創下的 999 元被動最高價紀錄，並帶動華新科、蜜望實、堡達等漲停，禾伸堂、大毅、聚鼎、日電貿等也漲逾 3%。

風電族群則是受惠於上緯投控列入全球小型指數成分股，股價強勢漲停，帶動新光鋼、大亞、永冠 - KY、世紀鋼、台船、中鋼構等也漲逾 1%。

生醫族群也因為大盤走弱，吸引避險資金湧入，包括邦特、康聯 - KY、保瑞均亮燈漲停，益安、心悅、鐿鈦、聯亞藥、中裕、生達、科妍等漲逾 4%。

挖礦概念股由承啟漲停帶動，撼訊尾盤一度也漲停，映泰、青雲、微星及技嘉也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天因為 MSCI 公布新的季度調整而走，加上新台幣匯率走貶，也引發了部分賣壓湧現，不過整體來看，台股今天雖然指數低點一度碰觸到上周五的高點，但是還沒有出現明顯回補缺口的跡象，預料短線只要能守穩 5 日線，指數將在 10800-11000 之間盤整。