【華冠投顧】武傑電台: 台股多頭下課了?!

◆ 關前整理

在美國四大指數全面收高下，早盤指數小漲 + 12 點開出，雖然小幅再創新高；但是高檔獲利賣壓開始增強，指數開高走低，收盤下跌 - 77 點作收，收在 10874 點，成交量 1531 億。

台北股市在連續 7 支紅 k 棒後，今天終於『漲多休息』。不過，對於今天指數的拉回，並沒有改變我們對台股多頭的看法。延續先前的分析… 這星期有台指期結算，所以台股要走『急行軍』?! 還是『回測支撐』?! 武傑不過度預期。因此，今天的拉回反而可以視為… 昨天的創高是因為『消息面』的助攻；所以加權指數出現的缺口，今天算是提前來回補。表示目前的台股走的是『關前整理』型態，所以預計指數在短線 3-5 個交易的整理後，隨時可望再創新高!!

今日台股開盤上漲 12 點開出，最終收盤收跌 77 點，收在 10874 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 強茂 (2481):

整流二極體廠，在捨棄拖油瓶江蘇艾德之後，營運脫胎換骨。今年首季合併營收雖較去年同期小幅衰退，但稅後淨利達 2.22 億元，較去年同期大增 74.8%，EPS 達 0.6 元。

操作建議： 可望在被動元件之後，下一個漲價利多轉漲的人氣主流。短線支撐：58 塊。

2. 安集 (6477):

第一季經會計師核閱後財報，累計營收 4 億 7491 萬 6000 元，營業毛利 7030 萬 5000 元，毛利率 14.80%，營業淨利 4702 萬 2000 元，營益率 9.90%，稅前盈餘 3927 萬元，本期淨利 3520 萬元，合併稅後盈餘 3521 萬 3000 元，EPS 0.39 元。

操作建議： 太陽能產業績優生，今年在政策加持下，營運可望持續加溫。短線支撐：26 塊。

3. 瀚宇博 (5469):

今年展望部分，主要看好高層數的伺服器等網通用板、5G 領域 Networking 用板出貨放量等，加上將擴充約 15% 的 PCB 板產能，新產能已經自本季開出，預計八月可全數開完，網通板產出增加與擴產效益，成為公司今年主要動能。

操作建議： 華新家族的下一檔明日之星，在華新科挑戰三百塊後，瀚宇博今年在獲利加溫，股價可望補漲。短線支撐：22 塊。

4. 穩懋 (3105):

第一季經會計師核閱後財報，累計營收 44 億 6390 萬 6000 元，營業毛利 15 億 2138 萬 1000 元，毛利率 34.08%，營業淨利 10 億 4128 萬 4000 元，營益率 23.33%，稅前盈餘 9 億 915 萬 1000 元，本期淨利 7 億 2997 萬 2000 元，合併稅後盈餘 7 億 3612 萬 2000 元，EPS 1.74 元。

操作建議： 新技術的帶動下，需求可望成長；但是目前籌碼相對零亂，股價區間看待。短線支撐：250 塊。壓力：300 塊。

5. 美桀 (5255):

受惠於被動元件需求暢旺，NB 大廠 Molding 訂單陸續增溫，加上重慶廠設備人員到位，產能無虞下，4 月份營收創歷史單月新高，依目前訂單可見度，第 2 季營收可望再創歷史新高。

操作建議： 電感廠這一波段漲勢明顯偏弱，主因還是籌碼面相對零亂，建議區間操作即可。短線支撐：54 塊。壓力：65 塊。

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2327 國巨、8163 達方、2323 中環、3532 台勝科、3026 禾伸堂、2481 強茂、6196 帆宣… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3536 誠創、4807 日成 KY、3605 宏致、1526 日馳、2406 國碩、4973 廣穎… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估