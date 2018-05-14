外資持續回流4天買超逾200億元 鴻海買超張數今年單日次高

台股今 (14) 日盤中最高來到 10970 點，終場上漲 93.41 點，以 10952.39 點作收；三大法人部分，外資及陸資買超 85.76 億元，外資自營商賣超 1.22 億元，投信賣超 0.67 億元，自營商自行買超 5.78 億元，自營商避險買超 5.24 億元，合計三大買超 96.11 億元。其中外資連 4 天買超台股近 200 億元，鴻海獲外資大買 3.2 萬張，也創今年次高買超記錄。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資減碼多單 682 口，淨部位多單來到 40106 口；投信回補空單 55 口，淨部位空單來到 23452 口；自營商回補空單 1944 口，淨部位空單降到 1794 口，合計三大法人加碼多單 1317 口，淨部位多單為 14860 口。

外資今天繼續敲進鴻海，單日買超張數達 3.2 萬張，創下今年單日次高紀錄，也透露出外資對鴻海減資給予贊成態度，至於電子股部分，包括面板雙雄群創及友達，聯電、大聯大、錸德、日電貿、強貿、微星、緯創、燿華等，也有超過 2000 張外資買盤。

金融股持續獲得外資買超，包括玉山金、中信金、開發金、永豐金、國泰金、第一金、合庫金、新光金、兆豐金、華南金等也均獲外資加碼，僅元大金、富邦金、國票金、台新金等遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 7 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名鴻海，買超張數 32766 張，第 2 名玉山金，買超張數 19782 張，第 3 名中信金，買超張數 17168 張，第 4 名聯電，買超 11879 張，第 5 名元大台灣 50，買超 11592 張，6 到 10 名依序為，開發金，買超 9103 張；合晶，買超 6459 張；永豐金，買超 5748 張；元大滬深 300 正 2，買超 5556 張；群創，買超 5512 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超張數 15518 張，第 2 名廣達，賣超 10548 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 9832 張，第 4 名晶電，賣超 7203 張，第 5 名彩晶，賣超 6492 張，第 6 到 10 名分別是益航，賣超 5112 張；陽明，賣超 3612 張；元大金，賣超 3312 張；大成鋼，賣超 3197 張；台積電，賣超 2909 張。

法人表示，外資今天依然持續加碼電子權值股，其中鴻海更獲外資買超 3.2 萬張，創今年單日買超次高張數，大立光也同獲買超，雖然台積電遭賣超，但是張數不到 3000 張，整體來看，外資在內資持續推升台股後，目前有被迫要重新回頭加碼的狀況，如果國際股市持續走穩，外資也能維持約 50 億元附近買超，台股要收復 11000 點難度並不高。