台股盤後－鴻海減資跳空漲 國巨強拉漲停 大漲93點近逼11000

台股今 (14) 日受惠於鴻海現金減資強勢走揚，被動元件及矽晶圓族群也持續強彈，指數開高走高，中場過後股王大立光也擴大漲幅，指數盤中最高來到 10970 點，距離 11000 點僅差 30 點，儘管尾盤指數漲幅略微收斂，但終場仍上漲 93.41 點，以 10952.39 點作收，成交值 1435.29 億元。

以中小型股為主的櫃買市場漲勢更是猛烈，走勢開高走高，終場上漲 2.59 點，以 153.49 點作收，成交值 543.29 億元，為今年次高量。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 5.6%，玻陶、其他電子、電子零組件、水泥等也漲逾 3%，電機機械、光電、食品、生醫等也漲逾 1%，塑膠、化學生醫、電子通路、化學、電腦設備、造紙、建材營造、半導體、金融、紡纖等也均收紅。

至於下跌類股則有航運、觀光、鋼鐵、橡膠、貿易百貨、油電燃氣、通信網路、資訊服務等。

電子三雄由鴻海強勢領軍，在鴻海上周五決議將現金減資 20%，股價及未來每股稅後純益可望回升，今天成交量再度超過 10 萬張，來到 12.7 萬張，也是今年以來第 3 次逾 10 萬張的成交量，鴻家軍包括建漢、京鼎、臻鼎 - KY、乙盛 - KY、樺漢、GIS-KY 等也漲逾 1%。

至於大立光則是開平走高，中場過後漲幅持續擴大，接連衝過 4100 元及 4200 元大關，終場以最高點 4205 元作收，再創近 4 個月新高，也帶動揚明光、佳凌、新鉅科、玉晶光、先進光等同步大漲。台積電則在平盤上下震盪，終場以平盤作收。

被動元件雖然上周五一度出現漲多拉回，不過在國巨公布 4 月獲利爆衝後，國巨今早就直接跳空漲停，禾伸堂、大毅、蜜望時、達方、華新科等也亮燈漲停，光頡、奇力新、美磊、信昌電、佳邦、鈞寶、凱美、智寶、立敦、立隆電漲幅也超過 2%。

矽晶圓族群也因為台勝科現金減資 50%，繼續拉出第 2 根漲停板，引發市場比價效應，類股股王環球晶、合晶、中美晶也均亮燈漲停。另外光碟片股中環及錸德也同步漲停。

分析師林孟漢表示，台股今天再由被動元件領漲，被動族群幾乎全面噴出，矽晶圓族群也因為台勝科將大舉現金減資 50%，拉動矽晶圓族群大漲，另外鴻海集團因為母公司鴻海將現金減資，鴻家軍也跟進大漲，整體來看，台股指數在上周五站上所有均線後，現在多方氣盛，隨著 5 日線向上越過季線及半年線，台股上攻 11000 點已是指日可待。