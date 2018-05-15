台股盤中—MSCI權重遭調降 翻黑多空交戰10900點

台股今 (15) 日早盤開高，不過受到 MSCI 台股權重遭調降影響，蘋概三雄台積電、鴻海與大立光同步走弱，指數開高走低，9 點 30 分後更紅翻黑，台塑四寶與國泰金等傳產、金融股也未能發揮撐盤力道，指數持續下跌修正，一度失守 10900 點大關，成交量能預估約 1600 億元。

台股今日上漲 12.69 點、以 10965.08 點開出，盤中最低 10893.02 點，最高為 10978.38 點；櫃買市場則以 153.44 點開出，盤中最高來到 154.21 點，最低為 152.45 點。

從蘋概三雄表現來看，台積電 MSCI 權重遭調降最多，盤中股價一路下殺，下挫逾 1%、來到 230.5 元，失守 5 日線；大立光也在盤中由紅翻黑，失守 4200 元大關，盤中跌幅約 1.6%、來到 4135 元；鴻海則為三雄中跌幅最深者，在首季財報 3 率 3 降拖累下，盤中跌幅都超過 2%，來到 86.9 元。

被動元件族群國巨與禾伸堂今日起雖被處以分盤交易，仍在開盤後強勢上攻，國巨開盤就續創歷史新高價達 950 元，盤中最高站上 1000 元，帶動被動元件族群齊聲勁揚，禾伸堂漲幅也超過 8%，華新科也大漲近 8%。

MSCI 全球小型指數成分股新增 10 檔，被納入的個股今日表現相對大盤強勢，威盛開盤強攻漲停價 36.5 元，上緯投控開盤不久也亮燈漲停、來到 108.5 元，強茂盤中攻漲停達 59.1 元，燿華大漲 8%，新光鋼與嘉聯益也有超過 5% 的漲幅，泰福 - KY 上漲近 4%，長華科漲逾 1.7%，而牧德走勢相對震盪、小漲 0.4%。

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在上緯投控衝高帶動下，風力發電概念股再度掀起漲聲，永冠 - KY 上漲逾 5%，亞力與世紀鋼上漲 3%，華城也小漲 2.6%。

以族群來看，電子零組件族群最為強勢，上漲逾 2.8%，其次為生醫與百貨族群，表現最為弱勢的電纜、其電族群；櫃買市場則以生醫與營建族群表現最佳，上漲逾 0.8%，其次為鋼鐵與電通族群，最為弱勢的為半導體族群。

法人指出，MSCI 將台灣整體權重調降，對權值股不利，而 520 行情點火動能得靠蘋概股等大型權值股拉抬，在大盤陷入漲多拉回下，指數雖有機會探 11000 點大關，仍得觀察後續量能表現，目前下檔支撐看季線 10800 點。