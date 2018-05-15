生態環境部：排查長江沿線自然保護地違法違規開發

據生態環境部網站消息，生態環境部近日印發關於全面排查處理長江沿線自然保護地違法違規開發活動的通知。通知指出，全面排查處理長江沿線自然保護地違法違規開發活動。

通知提到，長江是我國重要生態寶庫和生態安全屏障區，其生態承載力是長江經濟帶發展的基本保障。但是，目前長江沿線仍有部分自然保護地存在著違法違規開發活動，對長江生態環境造成了嚴重影響和威脅。

通知要求，建立長江生態環境保護工作長效機製，堅決遏製破壞長江生態環境的行為。強化監督檢查，在國家級和省級自然保護區納入“綠盾2018”自然保護區監督檢查專項行動範圍的基礎上，將長江幹流和主要支流的市級、縣級自然保護區和其他各類各級自然保護地(風景名勝區、森林公園、濕地公園等)納入監督檢查範圍，全面深入排查破壞自然保護地生態環境的違法違規行為。

通知明確，重點排查在長江幹流和主要支流自然保護地的違法違規侵佔自然保護地、建設碼頭、挖沙採砂、工業開發、礦山開採、捕撈水生野生動物、侵佔和損毀濕地、自然保護區核心區緩衝區内旅遊開發和水電開發等破壞生態問題，建立詳細的問題台賬，實行拉條挂賬和整改銷號製度，全面徹底整改。

通知強調，對於涉及自然保護地的違法違規問題，發現一起，查處一起，堅決予以糾正，對相關責任單位和責任人員予以嚴肅處理，併督促其及時徹底整改和全面修復。對因自然保護地管理責任落實不到位造成生態破壞的，要嚴肅追究相關地方政府和部門責任。

來源：中國新聞網

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