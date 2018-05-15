美股盤後─中美貿易擔憂有所消退 道瓊收高68點 連八天上漲

由於美國與中國 -- 全球兩個最大經濟體 -- 的貿易緊張可能獲得突破，美國股市週一收高。道瓊工業平均指數連續第八天上漲。



道瓊工業平均指數收高 68.24 點或 0.27% 至 24899.41。

Nasdaq 指數收高 8.43 點或 0.11% 至 7411.32。

S&P 500 指數收高 2.41 點或 0.09% 至 2730.13。

費城半導體指數收高 17.04 點或 1.26% 至 1367.50。

川普總統週日承諾，將協助中國科技公司中興通訊很快重新運作。先前的禁令則嚴重阻礙了該公司業務。

分析師說，該消息被視為健康，市場認為這是伸出了橄欖枝。

美國與中國本週將進行第二回合貿易談判。川普則於週日發布了推文。貿易官員正尋找方式，化解貿易爭議，但北京已表明，未來幾天，不會改變目前的立場。

分析師說，總統突然關心中國的就業機會，轉變實在太大。最可能的解釋是，他要在貿易問題上退讓，討好習近平，讓中國協助促使金正恩接受新加坡高峰會議。

川普與金正恩定於 6 月 12 日在新加坡會面。這兩位領袖的會面將是美國總統與北韓領袖史上第一次的會面。

中興通訊消息公布後，光學零件股上漲。

晶片股週一亦走高，報導指出，中國主管官員將重新檢討 Qualcomm 併購 NXP 半導體公司。NXP 股價大漲 11.9%，Qualcomm 股價亦上漲 2.7%。

然而，美國商務部長羅斯說，美國與中國的缺口仍然太大。在前往中國之前，我們給了他們一份詳細的清單，他們也回復了一份類似的清單，只是與我們的需要完全不同。

上週，美國股市大幅上漲，道瓊創 3 月底以來最大單週漲幅，S&P 500 與 Nasdaq 分別上漲 2.4% 與 2.7%。