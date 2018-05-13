90秒生產出特斯拉零件 台企「智慧製造」新贏家是他

撰文 / 今周刊編輯團隊

71％、30 億元、86400 倍，這三組關鍵數字，藏著台灣齒輪王和大工業導入智慧製造的成功方程式。

來到和大位於嘉義大埔美精密機械園區最新的自動化生產線，在轟轟隆隆的機器聲中，和大副總經理沈千慈（董事長沈國榮之女）透露，過去在台中兩班制生產同樣產品要 56 人，現在則只要 16 人，等於人力少 71％，「一人算年薪 50 萬元，一年一條產線人力成本就省 2 千萬元。」

相較過去在台中廠批量生產約需歷時 90 天，高度自動化後，一支支特斯拉、福特、克萊斯勒等汽車客戶專用的精密傳動軸，平均每支只要 90 秒就能生產出來，兩者相差 86400 倍！

「我們這是精密度非常高的工件，誤差超過一根頭髮直徑的 10 分之 1 就要剔除，肉眼看不出來，要用非常精密的檢驗儀器才測得出來。」

導入智慧製造不是沒有代價，和大在嘉義廠共規畫 7 條生產線，加總軟硬體設備、土地和廠房共投資約 30 億元。錢好解決，難的是克服機台和機台、機器手和機器手等「八國聯軍」設備的連線與軟硬體整合，和大足足花了一年半時間在台灣系統整合業者協助下才搞定，進入正式量產。

現和大的最新生產線，不過是台灣甚至全球智慧製造趨勢的縮影。所謂「智慧製造」（Smart Manufacturing），其實國際上並沒有一致的明確定義。本刊綜合採訪多位產官學界專家，歸納出智慧製造是透過新科技達到跨系統融合，讓製造過程中所有資訊即時、透明、可視化，同時把老師傅的 know-how 數位化，企業藉此創新，既可兼顧彈性、品質、交期，又可有效省人力，提升競爭力。

機械業產值創高 躍台灣第 3 個兆元產業

《富比士》（Forbes）報導指出， 截至 2017 年 7 月，全球有 43％製造業已導入智慧製造，推估 2022 年，智慧製造將帶動製造業整體生產效率成長 7 倍，5 年內，更有潛力在全球創造出上看 1.5 兆美元的經濟產值。

攤開台灣機械公會統計數字，2017 年台灣機械業產值一舉突破兆元，讓機械業成了繼半導體、面板後，台灣第三個兆元產業。台灣機械公會理事長柯拔希指出，在全球自動化及客製化的帶動下，預期台灣機械業未來每年將維持 5％到 10％成長，10 年內，產值可望達 2 兆元，靠的正是智慧機械和智慧製造。

全球首檔機器人ＥＴＦ 6 台企入榜 全球第 4 強

一般談到工業機器人，直接想到的都是日本發那科（Fanuc）、安川電機（Yasukawa Denki）、瑞士ＡＢＢ和德國庫卡（Kuka）等國際機器人 4 大廠。全球首檔機器人ＥＴＦ指數股票型基金 ROBO，台灣有 6 家企業入榜（上銀、台達電、亞德客、研華、凌華、東元），僅次於美、日、德，居全球第 4。

探查台灣智慧製造實力時，發現一家成立不到一年的新創公司原見精機，居然領先全球獨家研發出機器人觸覺感測皮膚，征服國際知名客戶。到了桃園，年營收 80 億元的軸承大廠東培工業，自主研發的機器人關鍵零組件減速機悄悄出貨，這個技術過去是由日本壟斷。目前包括馬達大廠東元和衛浴大廠和成等生產線上，都可見到由台灣品牌勤堃取代國際品牌的機器手。

水龍頭拋光研磨 勤堃聰明機器手包辦

和成的水龍頭拋光研磨生產線，經過勤堃與工研院機械所一年多開發，終於在去年初正式導入勤堃機器手及研磨機台，成功取代過去靠老師傅的人力研磨。

「水龍頭外型複雜，拋光研磨很多眉角，靠師傅沒標準，靠人力可能第一百個品質穩定度就有差，或換一個人可能就拋不出來。」勤堃總經理廖河誠解釋。

在工研院協助下，導入其開發的智能化產線拋光研磨系統，透過軟體可自動生成機器手加工路徑，取代手工研磨和人工教導；整體來說，「人力研磨要 5 道工序、576 秒，導入智慧製造，縮為 2 道工序、270 秒，效率提升 25％，稜線和曲面效果更佳……。」

採訪團隊造訪智慧製造導入佼佼者東培工業，一探其每年投資上億元、歷時兩年，讓人均產值提升 12.3％的祕密。

有 52 年歷史的東培，研發生產的是外型 2 百年如一日的軸承，「軸承是工業的心臟，所有會動的產品，都要用到它。」東培總經理陳文傑解釋，公司設定 5 年人均產值提升 30％的目標，要達標就得靠智慧製造。

來源：《今周刊》 1116 期