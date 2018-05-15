台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月15日

鴻海昨（14）日公布首季財報，受傳統淡季影響，單季獲利季減逾 66%，每股純益 1.39 元，為近五年同期低點，低於多數外資預期，但毛利率、營益率逆勢較前一季上揚，透露鴻海成本控管效益持續顯現，是財報兩大亮點。

台股股后國巨公布 4 月單月 EPS 高達 7.43 元震驚市場，也引爆券商的獲利、目標價上修潮，多家券商預測國巨今年獲利將挑戰 8 個股本，由於 EPS 估值、產業結構、供需等條件均超越 2000 年盛況，國巨股價突破禾伸堂創下的 999 元天險，僅咫尺之遙。

行政院長賴清德昨（14）日宣布 10 大搶救低薪方案，將研擬基本時薪從現行的 140 元再調高逾 7％至 150 元，同時為避免與現行基本月薪 22,000 元換算之時薪差距過大，也會同步以行政措施禁止資方選擇較有利的敘薪方案。



聯合報

實質總薪資近 6 萬？上班族無感

核三廠 1 號機起動 准了

台幣連三升 逾 1 周新高

經濟日報

鴻海上季每股賺 1.39 元 財報藏二亮點

國巨股價飆 台股挑戰變「千金」

中華電 499 優惠 變相延長

蘋果日報

富邦金資產近 7 兆 創新高

郭董撒 102 億 員工分紅平均 128 萬

出清台企銀 大賣台中銀 林陳海入袋近 19 億

中國時報

政府派遣工加薪 地方喊窮不跟進

蔡英文：經濟呈淺 V 型成長

純網銀開打 Line 傳結盟遠傳

工商時報

國巨挺進千金 被動元件類股成新貴

搶救低薪 賴揆擬調高時薪至 150 元

川普釋出善意 不再封殺中興通訊

自由時報

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