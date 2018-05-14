〈鉅亨觀點〉財報會說話 鴻海本業成長現瓶頸 現金減資先救急

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日公布第 1 季財報，儘管整體表現未出現法人預期的爆炸性衰退，但是單季營收創同期次高，獲利卻反倒創下近 4 年同期低，顯示鴻海本業獲利已經出現成長瓶頸，因此上周五決定的現金減資，就財報上來看，短期內還能先稍微穩定一下鴻海的獲利表現。

鴻海上周五無預警突然宣布，將進行公司上市 27 年以來首次現金減資，引發市場大震撼，外界紛紛揣測，鴻海減資所為何來，甚至還有法人認為，鴻海可能是為了接下來子公司陸續上市後，母公司轉型成為控股公司，就不需要這麼龐大的股本，因此先行現金減資，一方面退還股東股款，另一方面也能瘦身降股本。

不過從今天鴻海公布的財報來看，營收成長獲利下滑，顯示鴻海獲利成長確實出現瓶頸，而現金減資雖然無法直接改善鴻海體質，但是就短期來說，股本降低就可穩定每股稅後純益的滑落，一旦爾後獲利重啟成長動能，每股稅益回升情形也會更為明顯。

整體來看，當蘋果的效益逐漸遞減之際，鴻海超過一半營收都靠蘋果 (AAPL-US) ，要馬上找到立即可填補營收與獲利的新產品、新客戶，難度仍不小，但是鴻海目前帳上現金仍有超過 6000 億元，透過財務操作，穩定獲利數字及股民信心，對於正處於轉型階段的鴻海來說，也算是一種不得不的選擇。