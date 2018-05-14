中興死裡逃生 川普稱與中國共同給出快速解決方案

當地時間 5 月 13 日，美國總統川普在 Twitter 上發文稱，習近平主席和他正在共同工作，為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑，否則中國會流失太多工作崗位，他已指示商務部完成這項工作。

財經認為，這意味著已經進入死亡倒計時的中興通訊命運得到反轉。

今早 5 點 40 分，白宮發言人稱，川普預計商務部長羅斯將獨立判斷並解決中興的監管問題。川普當局正與中國就中興通訊問題以及一些其他雙邊關係問題進行溝通。美國總統川普關於中興通訊的推特凸顯了「自由、公平、平衡、互利」的中美經貿關係的重要性。

對此，環球時報評論稱，無論美方當時做那個制裁是出於什麼原因，川普總統的最新宣布都是值得歡迎的好決定。恢復對中興的供貨既有利於中興和它的美國供貨商，也將有利於維護美國的商業信譽。

4 月 16 日，美國商務部下令禁止美國公司向中興出售元器件等產品，為期 7 年。此後一天，中興通訊在香港停牌。

中興隨後於 4 月 20 日發布聲明作出回應，稱不能接受美國商務部制裁。同天，美國商務部稱，對於中興的禁令目前沒有扭轉的餘地或協商的空間，要嚴格地等到 7 年後才有望重啟協商。

一周後，美國商務部首次對中興發出「正面」信號。該部門一位高官表示，允許中興通過「非正式程序」提供額外的證據。