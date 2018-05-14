瑞聲科技(02018-HK)：持市值約7.6億人民幣股份善價而沽

瑞聲科技(02018-HK)中午公佈2018年一季度業績後，毛利只微升0.5%，全靠出售所持瑞士一上市公司股份，才支撐股東應佔利潤增長6%。下午開市股價瞬即急挫，全日收市報115.8港元，跌4.85%，並成為全日第5大成交活躍股份。

瑞聲一季度業績，股東應佔利潤11.26億元(人民幣.下同)，同比增長6%；然而增長主要由可出售瑞士上市公司部分股份獲利0.75億元，去年同期沒有這方面收入。單看毛利，期內瑞聲實質只錄得輕微增長0.5%至17.64億元；原因是毛利率顯著下滑3.6個百分點至38%。

瑞聲科技董事總經理莫祖權於5月14日業績記者會上解畫，毛利率下降主要受累於人民幣期內升值7.5%，以及產品組合改變所致。人民幣升值影響外匯收入和成本結構，令毛利率下降3.2個百分點，扣除匯率因素集團一季度毛利率維持在40%以上。而第二季度至今，人民幣仍然高企，對第二季毛利率仍然有所影響。但他強調瑞聲追求毛利率在40%以上的目標沒有改變。2018年仍會持續改善生產效率和提升自動化，還有光學產品提升，聲控SLS平台業務等多方面，均有助提升毛利率。

期內毛利率下跌另一原因，是產品組合改變。他補充當新規格解決方案逐漸取代舊解決方案，這周期性變動亦對毛利率構成影響。至於一季度集團因出售投資錄得0.75億元收益，他解釋這涉及瑞聲出售部分所持瑞士一上市公司權益所致；集團仍持有120萬股每股約100瑞士法朗瑞士公司股份(市值約1.2億瑞士法朗，相當於約7.6億元人民幣)，他表示於適當價格仍會考慮沽售獲利。被問及是否對2018年全年收入增長目標25%不變？莫祖權略改口風，改為爭取雙位數字增長，則由10-30%增長幅度，仍對銷售前景保持正常樂觀。

瑞聲科技投資者關係主管龔思偉介紹一季度主營業務表現，收入增長10%至46.38億元。其中聲學業務銷售增長27%至24.17億元，受惠於聲學產品規格升級及超綫性結構平台(SLS)於新一代旗艦智能手機中全面量產帶動。觸控馬達和射頻業務則下跌11%：主要由於產品結構的改變。觸控馬達方面，安桌智能手機不斷追求先進的觸控解決方案以提升用戶體驗；而高端射頻、金屬框架及3D玻璃解決方案將持續進一步滲透至國產安卓智能手機。

光學業務全年目標如期佔總收入的單位數百分比。塑料鏡頭在持續產能擴充的同時不斷提升良率及產出效率；公司將進一步增加晶圓級玻璃(WLG)及塑膠鏡頭的產能，目前月產能分別為500萬個及2000萬套。Mems器件銷售增長65%，受惠於貨量顯著增長。瑞聲現時擁有14個研發中心，2500個專利証書，逾3000名研發人員，營業額的7-8%用於研發投入。

瑞聲亦致力拓展iPhone 以外市場，他介紹各業務板塊於安卓智能手機滲透持續增加，更多高規格設計如：全新超綫結構(SLS)聲學平台、一體化天無綫射頻結構件及高壓觸控馬達，將進一步帶來設計及用戶體驗全面升級。面對智能手機行業出現增長放緩跡象，公司亦在智能手機以外佈局業務拓展，努力將現有聲學、光學和觸覺反饋設計平台應用於更多場景，如智能汽車、擴增實境/虛擬實境、物聯網(IOT)及機械人等，為下一個十年捕獲更多商機。

文：周燕芬

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