騰訊(00700-HK)獲深圳首張自動駕駛路測牌照 可公開上路測試

5月14日上午，深圳市政府為騰訊(00700-HK)頒發智能網聯汽車道路測試牌照，這意味着，騰訊自動駕駛汽車可以在深圳市指定的路段進行公開測試上路。據了解，此次深圳交管部門只發放了一張牌照，發放給了騰訊自動駕駛實驗室。

在現場，深圳市交委、市交警局分別為騰訊公司頒發了智能網聯汽車道路測試通知書和道路測試臨時行駛號牌。

記者從現場了解到，目前騰訊公司申請測試的車輛只有一台，市交警局發放的測試號牌「粵B9K60試」為該台車專有，同時號牌也固定了其測試的路段。

深圳市交委交通綜治處處長韓浩表示，騰訊智能網聯汽車測試不會影響公眾出行，其車內會配備相關人員。測試時間和路段待定，確定後，交委會向公眾公布。

韓浩告訴記者，騰訊公司作為互聯網行業領軍企業，也致力於發展智能網聯汽車產業，於5月2日正式提出道路測試申請，經過多部門評審審議通過，准予核發道路測試通知書並頒發臨時行駛車號牌。

據了解，智能網聯汽車是汽車與人工智能、信息通信等多產業融合發展的新興產業，受到國內外的高度重視，美國加州、中國北京、上海等地已陸續出台了智能網聯汽車道路測試政策，推動道路測試工作。

香港文匯網 記者 黃仰鵬 責任編輯：唐玉成

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