李澤楷擬進軍內地保險市場

據上海證券報報道，5月13日，上海市金融辦負責人介紹了擴大金融業對外開放先行先試情況，其中透露了近期在滬推進的相關項目情況。中國證券網記者注意到，其中就有李澤楷旗下的盈科拓展集團。

根據上海市金融辦透露的信息顯示：5月4日，富衞人壽保險(百慕大)公司等向中國銀保監會提交了籌建富衞人壽保險公司的申請材料。富衞人壽保險(百慕大)公司為瑞士再保險、盈科拓展集團等持股的富衞集團全資子公司。

據中國證券網記者從相關渠道獲悉，擬在上海籌備的這家富衞人壽保險公司為合資人身險公司，富衞人壽保險(百慕大)公司持股比例為51%，另兩家中資企業合計持股49%。

如果能儘早獲批，富衞人壽保險公司則有望成為我國擴大保險業對外開放後獲批的第一家持股比例達到51%的合資人身險公司。

2006年，李澤楷旗下盈科保險未能如願入主生命人壽(現更名為「富德生命人壽」)。據業內人士介紹，盈科保險後被比利時富通集團所收購，李澤楷現在正專註於把富衞人壽的盤子做大。

來源：文匯網訊

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