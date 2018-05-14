Fed雖已事先昭告天下 但市場仍將承受升息和縮表的衝擊

市場早知聯準會 (Fed) 今年將升息更多次。但 Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 指出，市場並沒有預期會受到多大的傷害。

「Fed 正試圖通過非常透明的方式緩解升息周期的影響，」Boockvar 表示，Fed「試圖說服我們，量化緊縮就像是看著油漆慢慢乾掉一樣。」

Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 延續葉倫的全面透明傳統，盡可能地讓市場面對無可避免的貨幣緊縮上。Fed 關於「穩步增加」升息的訊息讓華爾街平靜下來，認為這將走上一條緩步升高的道路。

Boockvar 預計，緊縮的貨幣政策影響將會產生比 Fed 所傳達的訊息大得多，並且市場非常清楚。

他說，「無論它們怎麼說，不管他們怎麼做，資產成本仍然上升，流動性仍然不足。」

他舉了一個有趣的比喻說明，即使 Fed 已事先提出警告，市場仍會遭受衝擊。

「如果我一個月前告訴你說我要揍你的臉，即使到了當天我揍了你的臉，它的感覺還是一樣，你還是會覺得很痛。」他說。

更糟的是，這回是揍兩次：當 Fed 升息時，它的資產負債表也在縮水，Boockvar 指出。

Boockvar 表示：「市場面臨的最大風險是 Fed 透過減少資產負債表的規模而實際收緊貨幣政策兩次。」

Fed 目前正以不斷增加的速度平倉其 4 兆美元的資產負債表。Fed 在 2008 年底開始購買抵押貸款證券，這是當時 Fed 主席伯南克 (Ben Bernanke) 啟動的第一輪量化寬鬆政策。

伯南克啟動寬鬆政策，葉倫終結它 （圖: AFP）

Boockvar 說，「同時，它們今年可能會再升息兩次，所以利率上升非常值得注意。」「在一個非常過度槓桿化、依賴信貸的經濟體中，Fed 主導軟著陸的情況非常罕見，而且我不相信它們會再這麼做。」

Boockvar 說，在過去 13 次升息周期中，有 10 次導致經濟衰退。

根據 CME 集團 Fed 基金期貨，市場預估 6 月會議上再升息 25 個基點。上一次 Fed 升息是在 3 月會議上。

今年剩下的時間就不太明確了。2018 年的第三次升息可能會在 9 月，但 12 月的第四次升息可能性不到 41%。

Boockvar 問道：「問題是利率的上升何時開始對經濟產生影響？目前的經濟形態倚賴信貸成癮，如果利率持續上升，肯定會會受到影響。」

根據美國經濟分析局的數據，個人儲蓄率在第一季成長 3.1%，幾乎是三年前第一季的一半。與此同時，Fed 在第一季公布的消費信貸初步成長率為 4.2%。

美國第一季經濟成長 2.3%，高於預期，但第四季成長低於 2.9%。