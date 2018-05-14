【大行報告】交銀維持互聯網行業領先評級 首選買入新浪

交銀國際發表互聯網行業周報稱，新浪於5月9日發布2018年1季度業績。新浪non-GAAP營收同比增長59%，符合市場預期。每股收益高於市場一緻預期13%。微博廣告收入強勁，同比增長79%，主要得益於KA廣告主在社交媒體上預算的增加。基於管理層指引，該行早前上調18年新浪收入/利潤預測2%/1%。基於2018-27年10年DCF模型，維持目標價145美元，預期18年微博業績穩健增長，重申買入評級。

報告指，虎牙於5月11日在美國紐交所上市，首日收盤價(16.17美元)較發行價(12美元)漲34.75%，按收盤價計算，其市值達到35億美元。據此前公司披露資料顯示，虎牙從17年4季度開始扭虧為盈，18年1季度淨利潤達3140萬元人民幣。IPO之後，公司將投入更多資金在遊戲直播和電子競技的上下遊，探索其他類型的直播模式，併加強與騰訊在遊戲領域的深度合作。

此外，據最新SEC文件，百度以4.88億美元出售了其約5%的餓了麽股權。據德國Rocket Internet 5月8日錶示，阿里巴巴已收購巴基斯坦電商公司Daraz。收購以後，Daraz將繼續獨立運營。另據媒體報導，沃爾瑪將在Flipkart公司投資100億美元至120億美元，以換取51%以上的股權，以此計算，Flipkart的估值約為200億美元。

交銀維持行業領先評級。18年首選買入新浪(SINA-US)，建議關註騰訊(00700-HK)、阿里巴巴(BABA-US)、百度(BIDU-US)、陌陌(MOMO-US)和金山(03888-HK)。

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