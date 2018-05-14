〈萬點將滿周年〉520+除權息行情蠢動 留意4大因素影響台股後市

台股自去 (2017) 年 5 月 23 日站穩萬點之後，即將屆滿周年。觀察近期盤勢，統計上周五 (11) 日，5 月的 8 個交易日中，有 6 個交易日收紅，加上今天漲逾百點，市場認為 520 行情或除權息行情開始蠢動，惟法人表示，投資人應留意美國升息預期、油價攀升、美中貿易談判待出爐、A 股加入 MSCI 在即等 4 大因素，將反映在金融市場並影響台股後市。

富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，台股近期走勢仍然偏多，主要因應美國通膨溫和、加速升息隱憂，導致美股攀升態勢，整體看來，台股持續吸引中長期資金進場、部分企業個股的評價面仍相對於成熟股市便宜，預期台股仍有上攻動能。

觀察基本面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台灣 4 月出口值為 267.3 億美元，年增率 10%，出口成長反映國際景氣處於復甦軌道，在 2 月因農曆春節因素被打斷之前，已是連 16 個月成長。不過，由於美中貿易談判結果有望在 6 月初公布，需留意是否會影響下半年台灣出口成長動能。

在籌碼面上，廖哲宏表示，估計近期外資獲利出場，應與 A 股入 MSCI、美股升息及 2016 以來累積買超金額有較大相關性。但由於成長基調未變，短期跌深後，已有吸引外資回流的跡象。

據證交所統計，5 月第一周外資賣超 223.62 億元，不過第二周下半周，外資連二買，且第二周買超金額逾 90 億元，未來外資動向是否有望從偏向保守轉為正向，值得關注。

展望後市，市場普遍期待 520 行情，廖哲宏認為，520 行情屬短線預期，除權息行情較值得期待，特別是部分指標股上修產業展望。

投資題材面上，廖哲宏建議，可以留意受惠中國市場產業好轉的水泥股、跌深的外銷傳產、受惠 AI 題材的 IC 設計、前進中國的半導體供應鏈以及循環性消費股等。

此外，美國維持升息步調，金融股可望受惠。楊金峰表示，國際市場波動頻繁，但反觀台灣金融類股表現相對持穩，主要是美國持續升息，有助銀行型金控外幣存放款利差擴大，而企業資金需求回溫，放款成長動能增加，也有助今年銀行獲利表現，估計金融類股全年仍可維持温和上升的表現。