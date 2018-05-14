〈綠色金融夯〉國壽台中烏日太陽能發電每年162萬度 減碳2.6座大安森林公園

國泰金 (2882-TW) 積極攻綠能，國泰人壽今 (14) 日宣布，再度與永聯物流及開陽能源三方結盟，攜手推動建置國壽不動產的第二座太陽能光電場，規劃在台中高鐵旁的烏日物流園區 3300 坪屋頂上架設太陽能光電系統，裝置容量約 1.4MW，已於 2018 年 4 月併聯發電，預計年發電量可達 162 萬度，相當於減碳 2.6 座大安森林公園，為國泰人壽拓展綠能版圖再下一城。

繼 2017 年底國泰人壽於桃園大園物流園區屋頂太陽能案場掛錶發電後，國泰人壽便積極規劃台中烏日物流園區，在永聯物流協助及開陽能源專業團隊的努力下，如期於今年 4 月完工掛錶開始發電，成為集團不動產第二處太陽能光電系統啟用發電實例。

國泰人壽表示，本次架設太陽光電系統之烏日物流園區基地座落於台中高鐵特區，在屋頂太陽能光電案場併聯發電後，每年約可支應約 445 戶家庭用電，減少約 1031 公噸的碳排放量，相當於 2.6 座大安森林公園的年吸碳量，不僅響應政府節能減碳理念，並為台中天際線注入綠色新風貌。

國泰人壽表示，將持續盤點集團內適合推動太陽能光電系統設置地點，目前在桃園市楊梅物流園區屋頂太陽能案場已開始進行設計前置作業，有望在下半年投入發電行列。

國泰人壽強調，過去一年多來，結合太陽能產業的策略合作夥伴，先後成立了新日泰能源、泰旭能源及開泰能源，已建立完整的太陽能投資評估流程，除了使用自己的建物為綠能發電外，也希望承租國內優質企業的屋頂來興建太陽能電站，共同為台灣綠能電力盡一份心力，持續為台灣能源轉型的進程善盡企業社會責任。