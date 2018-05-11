國巨賺翻了 4月單月EPS 7.43元 今年以來市值增近2000億元

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布 4 月自結財報，受惠於漲價效應及產品組合中的利基型產品增加，單月稅後純益達 26.12 億元，每股稅後純益更達 7.43 元，光 4 月一個月就已經達今年第 1 季每股稅後純益 12.15 元的 61%。

另外國巨近期股價狂飆，以去年底收盤價 353 元為基準，今天盤中最高來到 905 元，等於上漲 552 元，以國巨股本 35.06 億元計算，等於今年以來國巨市值就增加 1933 億元，也讓國巨市值飆破 3000 億元大關。

國巨因為近期股價狂飆，還衝上台股股后，遭主管機關要求公佈自結獲利。國巨自結 4 月營收 48.4 億元，年增率 99%，稅前盈餘 31.86 億元，年增率 568%，稅後純益 26.12 億元，年增率 583%，每股稅後純益 7.43 元，年增率 878%。

令人驚訝的是，國巨今年第 1 季毛利率達 51.4%，已經讓市場相當驚訝，沒想到國巨 4 月的淨利率更達 53.9%，也讓法人對於國巨毛利率到底衝高到多少，感到相當好奇。

法人指出，如果以國巨 4 月每股稅後純益就達 7.43 元來計算，接下來的 5、6 月因為逐漸進入智慧型手機開始拉貨季，預料國巨第 2 季每股稅後純益將超過 20 元大關，等於賺超過 2 個股本。