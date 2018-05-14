揚明光學連兩季獲利現轉機 爆逾萬張鉅量一度攻漲停

揚明光學 (3504-TW) 去 (2017) 年第 4 季微投影組出貨大增，挹注單季獲利由虧轉盈後，結束連 7 季虧損，今年首季持續維持獲利，今 (14) 日股價爆發逾萬張成交大量，一度站上漲停價 71.6 元

揚明光學今年首季營收 11.92 億元，毛利率 20.6%，季增 1.91 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益 418 萬元，季增 379 倍，也較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益 0.04 元。

對於第 2 季的展望，揚明光學指出，微投影光學模組市場需求持續加溫，新機種進入量產擴張階段、智能家居新監視鏡頭開始放量出貨、貨架顯示器 3 月完成試產，4 月已開始進入穩定量產、業務用 3D 列印機 4 月試產，預期應可在 5 月中進入量產；如材料與零組件的產能擴增與供應速度能依計畫落實，第 2 季出貨可望較第 1 季成長，出貨表現將優於 2017 年下半年。

揚明光學指出，第 1 季由於微投影光學模組受惠於 1080P 高解析度無屏電視需求增加，出貨情形較去年同期大幅成長；取像光學零組件因智能家居新產品於去年第 2 季量產後，今年首季出貨情形較去年同期顯著增長；投影光學零組件出貨情形較去年同期小幅增加；工業光學模組與去年變化不大。

揚明光學 2017 年營收 44.55 億元，毛利率 18.2%，稅後虧損 1.49 億元，每股淨損 1.31 元，為該公司連續 2 年的虧損，該公司日前董事會也決議不配發去年股利。揚明光學將於 6 月 14 日召開股東會。