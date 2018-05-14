義大利聯合政府登場：財政狀況或將走向十字路口

義大利聯合政府在 3 月份未分勝負的選舉結束 10 週後，由於沒有黨派獲得超過半數席位組閣，故過去幾個月來，其實義大利政府一直處在政治真空，但是上週市場消息傳出，義大利政府將出現「聯合執政」，但是願意攜手組閣的卻是義大利民粹主義政黨：「五星運動」黨及「聯盟」黨。

據了解，目前即將聯合執政的「五星運動」黨及超右派「聯盟」黨的結盟，正給予了市場許多分析師一個令人擔憂的前景，因為這個聯合政府倡議的經濟措施包括：

削減企業和個人的稅收。

推動更多福利。

取消銷售稅的定期增加。

取消 2011 年提高退休年齡的退休金改革。

印製新的貨幣來償還國債及補貼地方政府。

《路透》報導，兩黨原是大選舉前的競爭對手，但兩黨試圖將政見差異擺在一邊，計劃一個雙方都可接受的政策「契約」。想當然耳，這個政策的共同點，就是雙方的代價都非常高昂。

義大利債券的買主 / 圖：ZeroHedge

其中最重要的，義國聯合政府的計劃包括了推行一種「平行貨幣」，計劃將推升預算赤字攀升至遠高於歐盟同意的目標，這就與歐盟委員會 (European Commission，EC) 和義大利的合作發生衝突。聯盟黨領導人 Matteo Salvini 週六 (12 日) 提道，「我們將需要重新談判歐盟協議，以阻止義大利財政窒息」。

在短期計畫內：

五星黨的窮人全民收入政策每年應耗資約 170 億歐元 (200 億美元)。

聯盟黨的標誌性政策是對公司和個人實行 15% 的固定稅率，估計每年可減少稅收 800 億歐元。

廢除不受歡迎的養老金改革將花費 150 億歐元。

阻止銷售稅的成長需要 125 億歐元。

倫敦 Eurointelligence 智囊團負責人 Wolfgang Munchau 表示，「如果實施下去，這將是義大利近代經濟體系的最大變革」。一些官員表示，只有部分落實選舉前的承諾，才較為妥當。雖然會對選民的抱歉，當可以怪罪於他黨。

目前義大利預算赤字和公共債務為 GDP 的 130%，是續希臘之後歐元區最高的。義大利經濟放緩的跡象也越來越明顯，新政府的任務也更加艱鉅。第 1 季度工業產出停滯，4 月份商業信心下滑至 14 個月新低。

義大利財政赤字走向了十字路口 / 圖： ZeroHedge

選舉之前，五星運動黨和聯盟黨都指責歐盟對意大利經濟的長期弱勢增長和貧困加劇，並承諾他們執政後會以更多的支出來反抗歐盟。選後的他們，現在使用的言語較不強烈，五星官員表示，任何提高預算赤字的計劃都將首先以「有禮貌」的方式與歐盟討論。

即將離任的中左翼政府承諾今年的財政赤字將從 2017 年的 2.4% 下降到 GDP 的 1.6%。便於 2019 年下降到 0.8%，並在 2020 年達到預算平衡。

五星運動黨領導人 Di Maio 在選舉前曾表示，他將維持 1.5% 的財政赤字。他的最新立場仍然不符合義大利平衡預算的承諾。

上週，義大利國債殖利率與相對安全的德國國債殖利率之間的差距拉到 7 週的新高，但週五 (11 日) 又再度收窄，並沒有顯示出失控的跡象。