歐盟計畫延長英國脫歐過渡期6個月 爭取更多靈活性

英國《獨立報》報導稱，脫歐談判進入到最關鍵的時候，歐盟尋求將英國脫歐的過渡期延長六個月。

《獨立報》援引知情人士消息稱，歐盟此次希望延長過渡期，是為獲得更多的靈活性，在過渡期結束時能保證一切就位。

歐盟將在 6 月 28 日舉行夏季峰會，英國面臨著北愛爾蘭島邊界和關稅談判的壓力。

歐盟與英國在今年 3 月公布了一份關於英國「脫歐」過渡期安排的協議草案。根據目前的草案，過渡期被設定為 2019 年 3 月底至 2020 年 12 月的 18 個月。

英國方面也希望延長過渡期，來部署新的海關關稅方面的政策。在商議協議草案階段，英國希望的過渡期為兩年。

歐盟成員均屬同一關稅聯盟，相互之間不徵收內部關稅，對於外部進口商品也採用同樣的關稅體系。英國已經表示要退出歐盟關稅聯盟，但還沒有敲定取代原有關稅政策的方案。

目前英國政府正在就關稅的兩種方案進行討論。一種是「海關合作」，英國在進出口方面完全按照歐盟的規定進行，雙方無需進行任何海關檢查；對於歐盟以外的進口商品，英國將以歐盟的關稅標準徵收關稅，並對留在英國的商品提供關稅扣除。

另一種是「高度精簡」的模式，英國會對歐盟的產品進行海關檢查，但是檢查會「高度簡化」，例如採取新技術來監測追蹤進口貨物，讓公司能隔幾個月一次性批量支付關稅。這樣可以最大限度地減少海關檢查，但又不至於完全沒有檢查。

海關合作模式此前受到退歐人士的批評，認為這一模式相當於沒有退歐，該方案一度被認為已被擱置。但本月月初，英國商務大臣 Greg Clark 再度提出這一提案。英國退歐大臣 Boris Johnson 強烈反對這一方案，認為這是「瘋狂」的想法。

Greg Clark 月初指出，無論是哪種方案都需要「花費一些時間」才能部署到位，來保證更為平穩地脫歐。

持續推進的脫歐談判被認為是影響英國經濟最重要的不確定性。英國央行行長卡尼此前提到，英國脫歐的重要性堪比「未來幾年最大的經濟決策」，貨幣政策仍然會為脫歐談判服務。