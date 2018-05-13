陸媒評論：美方要徹底拋棄「不行就再壓一壓中方」的幻想

白宮發言人 7 日透露，中國國務院副總理、中美全面經濟對話帶領人劉鶴將在未來這一周訪問美國。白宮稱：「我們正着手於一些我們認為將對每個人都很好的東西。」中國商務部兩天後證實，劉鶴受美方邀請，將作為習近平主席特使在適當時候赴美磋商。

看來中美雙方很可能近日在華盛頓繼續進行未完成的貿易磋商。一周多以前，美國所有與貿易有關的高級官員一起來北京，與劉鶴率領的中方團隊開展了對話。雙方均表示對話是「坦誠」的，達成了一些共識，但仍在一些問題上存在嚴重分歧。

川普總統 8 日邀習近平主席通電話，重點談了經貿問題。這是中美貿易衝突最激烈的這段時間裡，兩位領導人時隔兩個月的首次通話。

總的來看，美國方面在過去這段時間對中美貿易問題的表態比較多，傳遞出複雜信號，不過近來美方積極的聲音在增多，不斷暗示中美有可能通過談判達成協議。

如果劉鶴確實能在今後幾天率團訪美，那麼雙方恢復磋商的速度還是很快的。這個速度本身也可以視作一個積極信號。

從劉鶴 3 月初訪美算起，加上美方代表團來華，直到劉鶴這次即將再次訪美，中美之間圍繞貿易問題一共將有三輪磋商，可謂「一去二來三往」。除了這些磋商，雙方採取了針鋒相對的貿易報復行動，並且公布了進一步的相互報復措施。這種既打又談的局面廣泛牽動了兩國社會，也攪動了全球市場。

這是中美關係從未有過的經歷，在人類貿易史上也是罕見的。這個過程觸發了更多思考，也在促成中美相互的進一步認識。

在貿易衝突升級之前，中美對對方維護本國利益的決心似乎都有些低估。中國沒有想到美方會採取如此激烈的行動，美方也沒有想到中方的抵制如此堅決。過去中美貿易摩擦的經驗是，雙方很快就能走向相互妥協，而這一次兩國投入了空前的力氣和意志。

在決心的對撞中，中美不僅更多了解了對方的想法，也了解了通過對抗而形成一方壓倒另一方的局面不可能出現。美方讓中方做它所期待的單方面讓步完全不現實，中方想要美方全盤接受兩國業已形成的貿易現狀也不現實。

中美不打不成交，但光是打也沒用。不管合理不合理，貿易衝突就是發生了，給雙方帶來了最初的損失，也帶來了更多冷靜。現在雙方處在這樣的階段：大家都清楚了，接着打下去只會帶來更大損失，談判解決糾紛是對兩國都有利的聰明做法。

看來這是個討價還價的階段。中美都希望用談判解決問題，但談成並不容易。要讓談判進程加快，雙方的認識還需要繼續接近，態度要更加坦誠，美方尤其要徹底拋棄「不行就再壓一壓中方」的幻想。

美方必須進一步明確一個基本認識：有活力、可持續的貿易都必須尊重市場規律，國家行政當局只能夠通過政策加以引導，但卻不可能進行指令性安排。美方在這一輪衝突中對抗的不僅是中國政府，它真正對抗的是市場規律，中國政府堅定態度的背後是扭不動的市場化貿易現實。

華盛頓還需清楚，中國崛起是阻擋不了的。把中國「制服」，讓它像日韓那樣「聽話」，無論華盛頓怎麼隨意制定「規則」，北京都會遵從，這也是完全不現實的。中美需要開展真正平等的競爭，這種平等應從雙方利益視角定義，而不是由美國單方面說了算。

中美早晚會達成一個相對公平的協議，問題在於雙方離那個目標還有多遠，還要繼續付出多大代價。從中方來說，我們很願意讓協議早點達成，但對為此可能需要繼續付出一些代價，我們同樣做好了準備。