伊朗油長指責川普：他就想要更高的油價

「川普在油價問題上不誠實…… 他想要更高的油價。」

美國宣布退出伊核協議後，伊朗石油部長周四在該國國家電視台上指責川普意欲抬高油價。伊朗油長 Bijan Namdar Zanganeh 稱，油價走高有利於美國經濟，也幫助美國聯邦政府擴大稅收和就業。

伊朗的這類表態並不常見，喜歡高油價的 OPEC，一般不會指責喜歡高產量的美國試圖推高油價。

美國總統川普宣布將退出伊朗核協議後，布蘭特原油期貨和 WTI 原油期貨雙雙刷新三年新高，布油最高逼近 78 美元，美油最高逼近 72 美元。周四投資者獲利了結，令布油美油價格雙雙下挫。

美國退出伊朗核協議可能傷及 OPEC 的減產協議。如果美國開啟對伊朗的制裁，伊朗原油的出口會受到限制，進而減少全球範圍的原油供應。

在美國退出伊核協議後，沙烏地阿拉伯阿拉伯發布官方聲明，稱沙烏地阿拉伯將繼續致力於支持石油市場的穩定，為生產者和消費者帶來利益，並維持全球經濟的增長。沙烏地阿拉伯將與 OPEC 內外的主要生產商和消費者合作，來緩解可能的供應短缺衝擊。

伊朗油長再度重申，他認為 65 美元的油價是合適的。而沙烏地阿拉伯阿拉伯認為的合理油價在 80 美元，兩國對這一問題的分歧一直存在。

OPEC 和俄羅斯等非 OPEC 產油國在 2016 年年底達成減產協議，目前減產協議被延長至 2018 年 12 月。OPEC 將在 6 月 22 日召開第 174 屆 OPEC 會議，商討減產等事宜。

在美國退出伊核協議後，已經有分析觀點認為，OPEC 6 月的會議風向會因此受到影響，在伊朗和委內瑞拉供應減少的雙重打擊下，OPEC 甚至有可能不會再繼續減產。

伊朗油長周四還對伊朗國家電視台稱，川普退出伊核協議的決定不會影響伊朗的出口，即使海外投資逃離伊朗，「我們也不會死」。

在 2012 年歐美對伊朗啟動經濟制裁後，伊朗原油日產量大約下降了 100 萬桶。不過伊朗油長稱，預計到明年 3 月（伊朗歷年底），原油產量都將穩定在目前的水平，約 400 萬桶 / 日。